16 Mayıs 2026 Cumartesi
Cumhur İttifakı’nı yıkan anket sonuçları: Erdoğan’a büyük fark

Kamuoyu araştırmacısı Tamer Bolat yapılan son seçim anketini paylaştı. Ankette CHP yüzde 36 ile birinci parti konumunu korurken, İmamoğlu ve Yavaş, Erdoğan'a karşı her iki turda da önde yer aldı.

Gündemar Araştırma başkanı kamuoyu araştırmacısı Prof. Dr. Tamer Bolat, Sözcü TV'de katıldığı programda son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

Bolat'ın paylaştığı araştırma sonuçlarına göre, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar seçmen tercihlerini belirgin biçimde değiştirmezken toplumun yüzde 56'sı bunları "siyasi" olarak niteledi.

CHP BİRİNCİ PARTİ

Anket sonuçlarına göre CHP, hem milletvekili hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci parti olarak seçiliyor.

Bolat, daha önce yüzde 37 seviyesinde olan CHP oyunun nisan ayında yüzde 36 olarak kaydedildiğinin altını çizdi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ, ERDOĞAN'I GERİDE BIRAKTI

Ankette Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile ilgili ise muhalefet adaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı geride bıraktığı görüldü.

Ankete göre ilk turda İBB Başkanı Erkem İmamoğlu, yüzde 32 ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 puan önünde yer aldı. Ankette ABB Başkanı Mansur Yavaş ilk turda yüzde 31, Erdoğan ise yüzde 26 oy aldı.

Araştırmada ikinci turda ise ikilinin aday olması halinde muhalefet adayları yüzde 57-58 bandına ulaştı.

'ERKEN SEÇİM' İSTEYENLER ÇOĞUNLUKTA

Ankette toplumun yüzde 53-55'i erken seçim yapılmasını isterken Bolat bu talebin ağırlıklı olarak muhalif seçmenden geldiğini; ekonomik koşullar ve siyasi gerilimlerin bu beklentiyi yükselttiğini belirtti.

