Sarıbal: “Tarımda çöküş derinleşiyor, çiftçi borç ve ithalat baskısı altında”

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye’de tarım sektöründe yapısal bir gerileme yaşandığını öne sürdü. Sarıbal, 2000’li yılların başında 2,8 milyon olan kayıtlı çiftçi sayısının 2,3 milyona düştüğünü, SGK’ya kayıtlı çiftçi sayısının ise 17 yılda 1 milyondan 616 bine gerilediğini belirtti.

Sarıbal, “2002’de toplam istihdamın yüzde 35’i tarımdayken bugün bu oran yüzde 14’e düştü” ifadelerini kullandı.

“KIRSAL NÜFUS YAŞLANIYOR”

Açıklamasında kırsal yapının giderek yaşlandığını vurgulayan Sarıbal, çiftçilerin yaş ortalamasının 60’a yükseldiğini belirtti. Tarımın milli gelir içindeki payının da yüzde 10 seviyelerinden yüzde 5,2’ye gerilediğini ifade etti.

“DESTEKLER YETERSİZ KALDI”

Sarıbal, Tarım Kanunu’na göre tarımsal desteklerin milli gelirin en az yüzde 1’i olması gerektiğini hatırlatarak, bu oranın uzun yıllardır karşılanmadığını söyledi. Milletvekili, desteklerin çoğu dönemde yüzde 0,5’in, son yıllarda ise yüzde 0,2 seviyelerinde kaldığını iddia etti.

“ÇİFTÇİYE 2 TRİLYON LİRA BORÇ” İDDİASI

CHP’li Sarıbal, 2007-2026 döneminde eksik verilen destekler nedeniyle devletin çiftçiye yaklaşık 2 trilyon TL borcu bulunduğunu ileri sürdü. Ayrıca çiftçilerin artan maliyetler nedeniyle bankalara bağımlı hale geldiğini belirterek, tarımsal kredi borçlarının 2026 Mart itibarıyla 1 trilyon 350 milyar TL’ye yükseldiğini ifade etti.

“ÜRETİM ALANLARI DARALIYOR”

Sarıbal, son 20 yılda tarımsal desteklerin 54 kat arttığını ancak çiftçi borçlarının 256 kat yükseldiğini öne sürdü. Tarım arazilerinde de daralma yaşandığını belirten Sarıbal, 2002’de 266 milyon dekar olan ekili-dikili alanların 2025 itibarıyla 240 milyon dekara gerilediğini söyledi.

“TARIM POLİTİKALARI ELEŞTİRİSİ”

Sarıbal açıklamasının sonunda, “Çiftçinin alın terini borca, ithalata ve şirket karına teslim eden anlayışı değiştireceğiz” ifadelerini kullanarak mevcut tarım politikalarını eleştirdi.

Orhan Sarıbal'ın paylaşımı ise şöyle: