CHP’ye yönelik mutlak butlan kararı sonrası yaşanan gelişmelerin gölgesinde MHP lideri Devlet Bahçeli’ye Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin yaptığı ziyaret Ankara kulislerini kaynayan kazana çevirdi. Ziyaretin planlı olmaması ve İçişleri Bakanı Çiftçi’nin Bahçeli ile görüşmeye elinde dosya gelmesi birbirinden farklı tahmin ve yorumlara neden olurken, görüşmenin tek gündemi olduğu öğrenildi.

SON DURUMU AKTARDILAR

İki bakanın Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmede, “Terörsüz Türkiye” sürecinin yasal altyapısını oluşturacak düzenlemeler, güvenlik birimlerinden gelen güncel saha raporları ve sürecin bundan sonraki aşamalarına ilişkin stratejik başlıklar ele alındı. Edinilen bilgilere göre, ilgili bakanlar yürütülen çalışmalar ve hazırlıklar hakkında Bahçeli’ye ayrıntılı bilgiler sundu.

AKP’DE TUTUM DEĞİŞİKLİĞİ VE YASA HAZIRLIĞI

Diğer yandan, iktidarın PKK terör örgütünün silah bırakmasına yönelik tutumunda eğilim değişikliği olduğu öğrenildi. Örgütün daha önce gerçekleştirdiği sembolik silah bırakmanın ardından silahların tamamen teslim edilmesi ve örgüte ait mağaraların boşaltılması konusunda beklenen ilerlemenin sağlanamaması üzerine, hükümet yasal düzenleme aşamasına geçmemişti. Ancak son değerlendirmelerde PKK’nın silah bırakması ve sürecin hızlandırılması amacıyla bazı yasal adımların hayata geçirilmesi yönünde karar alındığı öğrenildi.

İktidar partisinin Meclis tatile girmeden bazı yasal adımları atmak için harekete geçtiği ve bu noktada da Akın Gürlek ile Mustafa Çiftçi’nin Bahçeli’ye bilgi verdiği aktarıldı. Yapılacak düzenlemeler içerisinde, silah bırakan örgüt tanımı, kendini fesheden örgüt mensuplarının soruşturma, kovuşturma süreçlerinin nasıl bir hukuki mevzuata tabi olacağı tarif edilecek.

PERVİN BULDAN “ÇERÇEVE YASA ÇIKACAK” DEMİŞTİ

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Kurban Byaramı’ndan yaptığı açıklamada, “7-8 maddelik bir çerçeve yasa üzerinde durulduğu ve yasanın Meclis kapanmadan çıkması için yoğun siyasi temas trafiği yapılacağına” yönelik ifadeler kullanmıştı. Diğer yandan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, çerçeve yasaya yönelik 5 Haziran’daki MYK toplantısında hem İmralı görüşmesinin hem de siyasi gelişmelerin değerlendirileceğini, ardından görüşme trafiğinin takviminin netleşebileceğini söyledi.