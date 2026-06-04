Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Sağlık Gizemli uğultunun sırrı çözülüyor: Milyonlarca kişi bu sesi duyuyordu

Gizemli uğultunun sırrı çözülüyor: Milyonlarca kişi bu sesi duyuyordu

Dünya genelinde milyonlarca kişinin yıllardır şikâyet ettiği gizemli “uğultu” sesinin kaynağına ilişkin dikkat çekici bir bulgu ortaya çıktı.

Sinan Başhan Derleyen: Sinan Başhan
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Gizemli uğultunun sırrı çözülüyor: Milyonlarca kişi bu sesi duyuyordu - Resim: 1

Bilim insanları, dünya genelinde milyonlarca kişinin şikayet ettiği gizemli ‘hummm’ fenomeninin ardındaki sırrı çözmüş olabilir.

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Gizemli uğultunun sırrı çözülüyor: Milyonlarca kişi bu sesi duyuyordu - Resim: 2

Nüfusun yüzde 2-4'ü açıklayamadığı bir uğultu duyduğunu söylüyor Yüzde 68'i sesi çevresindeki insanların duymadığını ifade ediyor.

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Gizemli uğultunun sırrı çözülüyor: Milyonlarca kişi bu sesi duyuyordu - Resim: 3

Çoğu sesi yaklaşık 50 Hertz olarak tarif ediyor.

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Gizemli uğultunun sırrı çözülüyor: Milyonlarca kişi bu sesi duyuyordu - Resim: 4

Norveçli araştırmacılar, nüfusun yüzde 2 ila 4’ünü etkilediği düşünülen bu fenomenin büyük ölçüde düşük frekanslı kulak çınlamasından kaynaklanabileceğini belirledi.

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Gizemli uğultunun sırrı çözülüyor: Milyonlarca kişi bu sesi duyuyordu - Resim: 5

Bazı insanların duyup çevresindekilerin fark etmediği gizemli “hummm” sesi, uzun yıllardır bilim dünyasının çözemediği olaylardan biri olarak görülüyordu.

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Gizemli uğultunun sırrı çözülüyor: Milyonlarca kişi bu sesi duyuyordu - Resim: 6

Yeni bir araştırma, bu esrarengiz sesin ardındaki nedeni ortaya çıkarmış olabilir.

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Kaynak: Haber Merkezi
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