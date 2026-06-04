Bilim insanları, dünya genelinde milyonlarca kişinin şikayet ettiği gizemli ‘hummm’ fenomeninin ardındaki sırrı çözmüş olabilir.
Gizemli uğultunun sırrı çözülüyor: Milyonlarca kişi bu sesi duyuyordu
Dünya genelinde milyonlarca kişinin yıllardır şikâyet ettiği gizemli “uğultu” sesinin kaynağına ilişkin dikkat çekici bir bulgu ortaya çıktı.Derleyen: Sinan Başhan
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
1 6
Nüfusun yüzde 2-4'ü açıklayamadığı bir uğultu duyduğunu söylüyor Yüzde 68'i sesi çevresindeki insanların duymadığını ifade ediyor.
2 6
Çoğu sesi yaklaşık 50 Hertz olarak tarif ediyor.
3 6
Norveçli araştırmacılar, nüfusun yüzde 2 ila 4’ünü etkilediği düşünülen bu fenomenin büyük ölçüde düşük frekanslı kulak çınlamasından kaynaklanabileceğini belirledi.
4 6
Bazı insanların duyup çevresindekilerin fark etmediği gizemli “hummm” sesi, uzun yıllardır bilim dünyasının çözemediği olaylardan biri olarak görülüyordu.
5 6
Yeni bir araştırma, bu esrarengiz sesin ardındaki nedeni ortaya çıkarmış olabilir.
6 6
Kaynak: Haber Merkezi