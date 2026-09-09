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Gençlik ve Spor Bakanlığı, KYK yurt yerleştirmelerinde yüzde 90 oranla rekor kırıldığını açıklarken; Kahramanmaraş Pazarcık’ta fen lisesini kazanan 18 kız öğrencinin "Yurtta yer yok, bu yıl idare edin" denilerek barınma kriziyle baş başa bırakılması tepkilere neden oldu.

BAKANLIĞIN YURT VERİLERİYLE ÖVÜNDÜ

Cumhuriyet'te Taylan Gülkanat'ın haberine göre; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 dönemi KYK yurt yerleştirme oranının yüzde 87'den yüzde 90'a yükselerek yeni bir rekor kırıldığını duyurdu. Bakan Bak; yatak kapasitesinin yüzde 439 oranında artırıldığını ve 106 yeni yurt projesinin ihale aşamasında olduğunu belirtti.

DEPREM BÖLGESİNDE "BARINMA" ÇIKMAZI

Bakanlığın açıkladığı genel tablonun aksine, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Pazarcık'ta kazandıkları okula kayıt yaptıran öğrenciler büyük bir mağduriyet yaşadı. Pazarcık Fen Lisesi'ne yerleşen 10'u il içinden, 8'i ise il dışından gelen toplam 18 kız öğrenciye yurt kontenjanı ayrılmadı. Sınava aylarını veren ve kâğıt üzerinde barınma imkânı göründüğü için tercihlerini bu yönde yapan ailelere idare tarafından, "Bu yıl idare edin, seneye çaresine bakarız" denildiği öğrenildi.

EĞİTİM-İŞ'TEN TEPKİ: ÖĞRENCİLER CEMAATLERE MAHKÛM EDİLİYOR

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, yaşanan duruma sert tepki göstererek mevcut eğitim politikalarını eleştirdi.

Ailelere çözüm sunulmamasının fiiliyatta "paran varsa okuyorsun" anlamına geldiğini belirten Özbay, velilerin özel yurtlara veya ev kiralamaya mecbur bırakıldığını vurguladı.

Devletin yeterli kamusal barınma alanı yaratmayarak, başarılı gençleri vakıf ve cemaat yapılarına iten bir düzen kurduğu savunuldu.

Millî Eğitim Bakanlığı'nın, öğretmen önlüklerinin kumaşına ve cebine kadar standart belirlerken, fen lisesi kazanmış 18 kız çocuğu için yatak temin edememesi "yönetememe" ve "sorumluluktan kaçma" olarak nitelendirildi.

"BARINMA, EĞİTİMİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR"

Özbay, devletin öğrenciyi sadece okulla buluşturmakla kalmayıp; güvenli barınma, beslenme ve ulaşım ihtiyaçlarını da ücretsiz sağlamak zorunda olduğunun altını çizdi. Pazarcık'taki 18 öğrencinin mağduriyetinin derhâl giderilmesi ve ülke genelindeki okul pansiyon kapasitelerinin gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda artırılması çağrısında bulunduç