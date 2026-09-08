Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Fiyat geçen senekinin üçte biri: Yüzde 70’i yurt dışına yollanıyor

Fiyat geçen senekinin üçte biri: Yüzde 70’i yurt dışına yollanıyor

Bilecik Osmaneli'de nektarin hasadı tüm hızıyla sürerken, ürünün yüzde yetmişi ihraç ediliyor. Yüksek rekolte fiyatları düşürdü. Çiftçi maliyetleri karşılamakta zorlanıyor.

Kaynak: İHA
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Fiyat geçen senekinin üçte biri: Yüzde 70’i yurt dışına yollanıyor - Resim: 1

Bilecik genelinde nektarin üretimi aralıksız sürüyor. Hasat dönemi hareketli geçiyor.

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Fiyat geçen senekinin üçte biri: Yüzde 70’i yurt dışına yollanıyor - Resim: 2

Osmaneli ilçesi üretime öncülük ederken Çerkeşli Köyü'nde tarlalar toplandı. Ürünler kasalara dolduruldu.

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Fiyat geçen senekinin üçte biri: Yüzde 70’i yurt dışına yollanıyor - Resim: 3

Bilecik genelinde üretim geniş bir alana yayılıyor. 4 bin 200 dekar arazide mesai yapılıyor.

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Fiyat geçen senekinin üçte biri: Yüzde 70’i yurt dışına yollanıyor - Resim: 4

Toplam rekolte 10 bin 625 tonu buluyor. Ürünün büyük kısmı Osmaneli'de yetişiyor.

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Fiyat geçen senekinin üçte biri: Yüzde 70’i yurt dışına yollanıyor - Resim: 5

Bu seneki tablodan memnun olmayan üretici Recep Yağcı’nın verdiği bilgilere göre geçen yıl kilo fiyatı 60-70 lira civarındaydı.

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Fiyat geçen senekinin üçte biri: Yüzde 70’i yurt dışına yollanıyor - Resim: 6

Bu yıl rakamlar yirmi liraya kadar geriledi, bol rekolte fiyatları olumsuz etkiledi. Üreticinin yüzü gülmüyor.

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Fiyat geçen senekinin üçte biri: Yüzde 70’i yurt dışına yollanıyor - Resim: 7

Hasat edilen nektarinin yüzde yetmişi yurt dışına gönderiliyor. Kalan kısım iç pazara yöneliyor.

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Fiyat geçen senekinin üçte biri: Yüzde 70’i yurt dışına yollanıyor - Resim: 8

İstanbul ana pazar konumunda bulunuyor. İhracat desteği kritik önem taşırken çiftçi emeğinin karşılığını bekliyor.

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Fiyat geçen senekinin üçte biri: Yüzde 70’i yurt dışına yollanıyor - Resim: 9

Üreticiler uzun yıllardır tarımla uğraşırken ağaçların ise belirli bir ömrü var.

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Fiyat geçen senekinin üçte biri: Yüzde 70’i yurt dışına yollanıyor - Resim: 10

Yaşlanan bahçeler sökülüp yeniden dikiliyor. Yeni fidanların meyve vermesi yıllar alıyor. Sektör büyük emek gerektiriyor.

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