Bilecik genelinde nektarin üretimi aralıksız sürüyor. Hasat dönemi hareketli geçiyor.
Fiyat geçen senekinin üçte biri: Yüzde 70’i yurt dışına yollanıyor
Bilecik Osmaneli'de nektarin hasadı tüm hızıyla sürerken, ürünün yüzde yetmişi ihraç ediliyor. Yüksek rekolte fiyatları düşürdü. Çiftçi maliyetleri karşılamakta zorlanıyor.Kaynak: İHA
Osmaneli ilçesi üretime öncülük ederken Çerkeşli Köyü'nde tarlalar toplandı. Ürünler kasalara dolduruldu.
Bilecik genelinde üretim geniş bir alana yayılıyor. 4 bin 200 dekar arazide mesai yapılıyor.
Toplam rekolte 10 bin 625 tonu buluyor. Ürünün büyük kısmı Osmaneli'de yetişiyor.
Bu seneki tablodan memnun olmayan üretici Recep Yağcı’nın verdiği bilgilere göre geçen yıl kilo fiyatı 60-70 lira civarındaydı.
Bu yıl rakamlar yirmi liraya kadar geriledi, bol rekolte fiyatları olumsuz etkiledi. Üreticinin yüzü gülmüyor.
Hasat edilen nektarinin yüzde yetmişi yurt dışına gönderiliyor. Kalan kısım iç pazara yöneliyor.
İstanbul ana pazar konumunda bulunuyor. İhracat desteği kritik önem taşırken çiftçi emeğinin karşılığını bekliyor.
Üreticiler uzun yıllardır tarımla uğraşırken ağaçların ise belirli bir ömrü var.
Yaşlanan bahçeler sökülüp yeniden dikiliyor. Yeni fidanların meyve vermesi yıllar alıyor. Sektör büyük emek gerektiriyor.