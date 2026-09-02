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Kaynak: Haber Merkezi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın’da katıldığı fidan dikimi etkinliğinde dikkat çeken bir an yaşadı.

Yumaklı’nın, incir fidesini saksısından çıkarmadan toprağa yerleştirmeye çalışması kameralar tarafından kaydedildi.

ETKİNLİK AYDIN’DA DÜZENLENDİ

Fidan dikimi etkinliği, Aydın’daki İncir Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirildi.

Etkinlik kapsamında Bakan Yumaklı’ya dikilmek üzere bir incir fidesi verildi.

SAKSISIYLA BİRLİKTE TOPRAĞA KOYDU

Bakan Yumaklı, dikim için hazırlanan çukura yöneldiği sırada elindeki incir fidesini köklerini saran saksıdan çıkarmadan toprağa koydu.

Bu sırada Yumaklı’nın, “Böylece Aydın’da bir dikili ağacım olmuş oldu” dediği belirtildi.

VATANDAŞ UYARDI, İŞLEM DÜZELTİLDİ

Fidenin saksısıyla birlikte çukura yerleştirildiğini fark eden bir vatandaş, duruma müdahale etti.

Uyarının ardından dikim işlemi düzeltilirken, görüntülerde bakanlık yetkilileri ve etkinliğe katılanların fidanın başında bulunduğu görüldü.

KISA SÜRELİ KARIŞIKLIK YAŞANDI

Fidan dikimi sırasında yaşanan kısa süreli karışıklık, etkinliğin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Bakan Yumaklı’nın incir fidesini saksısıyla birlikte dikmeye çalıştığı görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.