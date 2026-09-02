Şehir merkezi, Boğaz köprü bağlantıları ve E-5 hattı kilitlenirken çevre yollar akıcı seyrediyor. TEM Otoyolu'ndaki kapanma ve beklenen kuvvetli rüzgar da sürücüleri zorluyor.
İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 74'ye ulaştı: İşte kilitlenen bölgeler
İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı.Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da trafik yoğunluğu İBB Trafik Yoğunluk Haritası'nın anlık verilerine göre yüzde 74'e ulaştı. Kent genelinde özellikle merkezi bölgelerde ve ana bağlantı noktalarında araç kuyrukları oluşurken, çevre yollarda akış görece rahat seyrediyor.
Fatih-Şişli çevresi ve buradan Boğaz köprülerine bağlanan yol kesimleri koyu kırmızıyla, yani en yüksek yoğunluk seviyesiyle görünüyor. Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir hattı ile Kartal istikametindeki E-5 Karayolu da kırmızı-turuncu renklerle kilitlenme yaşayan bölgeler arasında. Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü sahil kesiminde de yoğun bir tıkanma noktası dikkat çekiyor.
Buna karşılık kentin kuzey ve dış halka güzergahları görece akıcı durumda: Kuzey Marmara Otoyolu ile Sarıyer, Beykoz ve Çekmeköy çevresindeki yollar yeşil renkte, yani akıcı seyrediyor. Başakşehir-Esenyurt hattı ile Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yollarında da yoğunluk sınırlı düzeyde kalıyor.
Kentteki yoğunluğu artıran bir diğer etken de şehirlerarası bağlantıdaki kapanma. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı ile Dilovası Kavşağı arasındaki 0-10. kilometrelerinde sürdürülen üstyapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti araç trafiğine kapatıldı; sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor. Çalışmanın 7 gün 24 saat esasıyla sürdüğü belirtiliyor.
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