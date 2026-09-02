Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 74'ye ulaştı: İşte kilitlenen bölgeler

İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 74'ye ulaştı: İşte kilitlenen bölgeler

İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e ulaştı.

Kaynak: Haber Merkezi
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İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 74'ye ulaştı: İşte kilitlenen bölgeler - Resim: 1

Şehir merkezi, Boğaz köprü bağlantıları ve E-5 hattı kilitlenirken çevre yollar akıcı seyrediyor. TEM Otoyolu'ndaki kapanma ve beklenen kuvvetli rüzgar da sürücüleri zorluyor.

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İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 74'ye ulaştı: İşte kilitlenen bölgeler - Resim: 2

İstanbul'da trafik yoğunluğu İBB Trafik Yoğunluk Haritası'nın anlık verilerine göre yüzde 74'e ulaştı. Kent genelinde özellikle merkezi bölgelerde ve ana bağlantı noktalarında araç kuyrukları oluşurken, çevre yollarda akış görece rahat seyrediyor.

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İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 74'ye ulaştı: İşte kilitlenen bölgeler - Resim: 3

Fatih-Şişli çevresi ve buradan Boğaz köprülerine bağlanan yol kesimleri koyu kırmızıyla, yani en yüksek yoğunluk seviyesiyle görünüyor. Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir hattı ile Kartal istikametindeki E-5 Karayolu da kırmızı-turuncu renklerle kilitlenme yaşayan bölgeler arasında. Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü sahil kesiminde de yoğun bir tıkanma noktası dikkat çekiyor.

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İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 74'ye ulaştı: İşte kilitlenen bölgeler - Resim: 4

Buna karşılık kentin kuzey ve dış halka güzergahları görece akıcı durumda: Kuzey Marmara Otoyolu ile Sarıyer, Beykoz ve Çekmeköy çevresindeki yollar yeşil renkte, yani akıcı seyrediyor. Başakşehir-Esenyurt hattı ile Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yollarında da yoğunluk sınırlı düzeyde kalıyor.

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İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 74'ye ulaştı: İşte kilitlenen bölgeler - Resim: 5

Kentteki yoğunluğu artıran bir diğer etken de şehirlerarası bağlantıdaki kapanma. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı ile Dilovası Kavşağı arasındaki 0-10. kilometrelerinde sürdürülen üstyapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti araç trafiğine kapatıldı; sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor. Çalışmanın 7 gün 24 saat esasıyla sürdüğü belirtiliyor.

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