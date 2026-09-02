İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 74'ye ulaştı: İşte kilitlenen bölgeler

Fatih-Şişli çevresi ve buradan Boğaz köprülerine bağlanan yol kesimleri koyu kırmızıyla, yani en yüksek yoğunluk seviyesiyle görünüyor. Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye ve Ataşehir hattı ile Kartal istikametindeki E-5 Karayolu da kırmızı-turuncu renklerle kilitlenme yaşayan bölgeler arasında. Avrupa Yakası'nda Beylikdüzü sahil kesiminde de yoğun bir tıkanma noktası dikkat çekiyor.