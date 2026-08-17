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Kaynak: AA / DHA / İHA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) hasat sezonu başından bu yana 11,5 milyon ton ürün alımı gerçekleştirdiğini ve üreticilere yaklaşık 120 milyar liralık ödeme yaptığını duyurdu. Bakan, alım sürecinin hız kesmeden devam edeceğini belirterek, "TMO'ya gelen ürünlerin tamamını alacağız" dedi.

Açıklama, hububat alımları ve üretici ödemeleriyle ilgili en güncel tabloyu ortaya koydu.

769 ALIM MERKEZİNDE ÜRÜN KABULÜ SÜRÜYOR

Yazılı açıklama yapan Yumaklı, TMO'nun Türkiye genelinde 769 alım merkezinde üreticilerden ürün kabul etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Hasat sezonunun başlamasından bu yana 11,5 milyon ton ürünün alındığını aktaran Bakan, üreticilerin emeklerinin karşılığını zamanında alabilmesi için sahada güçlü bir organizasyon yürütüldüğünü ifade etti.

120 MİLYAR LİRALIK ÖDEME YAPILDI

Yumaklı, bugüne kadar üreticilere yaklaşık 120 milyar lira ödeme yapıldığını açıklarken, TMO'nun 20 milyon ton alım kapasitesine sahip olduğuna dikkat çekti.

Bakan, üreticilere seslenerek, "Değerli üreticilerimiz müsterih olsunlar. TMO'ya gelen ürünlerin tamamını alacağız. Alım faaliyetlerimiz hızla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"HUBUBAT STRATEJİK ÖNEME SAHİP"

Hububatın Türkiye açısından stratejik bir ürün grubu olduğunu vurgulayan Yumaklı, buğday ve arpanın gıda arz güvenliğinin temel unsurları arasında yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin dünya un ihracatında birinci, makarna ihracatında ise ikinci sırada bulunduğunu hatırlatan Bakan, güçlü üretimin hem iç piyasa hem de ihracat açısından kritik önem taşıdığını belirtti.

ÜRETİCİLERE TEŞEKKÜR MESAJI

Açıklamasının sonunda ülkenin üretim gücüne katkı sunan çiftçilere teşekkür eden Yumaklı, TMO personelinin sahadaki alım organizasyonunu özveriyle sürdürdüğünü ifade ederek çalışanları da tebrik etti.