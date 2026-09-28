AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya hakkında çıkan 1 milyar 344 milyon liralık fon vurgunu iddiası sonrası Özata Denizcilik'e düzenlenen operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan bakna yardımcısı Osman Çelik'in dmaadı İskender Balcı'nın Karadağ'da olduğu öne sürülmüştü. Rasim Ozan Kütahyalı, Balcı'nınadli makamlara teslim olduğunu belirtti.
ROK'un açıklaması şöyle:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında bugün gerçekleştirilen 4. dalga operasyonda hakkında yakalama çalışmaları sürdürülen Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi İskender Balcı’nın, 26 Eylül 2026 tarihinde Karadağ’a çıktığı tespit edilmişti. İskender Balcı’nın bugün Türkiye’ye dönerek adli makamlara teslim olduğu öğrenildi. Şüpheli hakkında soruşturma kapsamında adli işlemler devam etmekte.