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Kaynak: Haber Merkezi

AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya hakkında çıkan 1 milyar 344 milyon liralık fon vurgunu iddiası sonrası Özata Denizcilik'e düzenlenen operasyon kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan bakna yardımcısı Osman Çelik'in dmaadı İskender Balcı'nın Karadağ'da olduğu öne sürülmüştü. Rasim Ozan Kütahyalı, Balcı'nınadli makamlara teslim olduğunu belirtti.

ROK'un açıklaması şöyle: