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Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, anne ve bebek sağlığını korumak, gebelikten lohusalığa uzanan kritik süreci mercek altına almak için önemli bir projeyi hayata geçirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla duyurulan Riskli Takip Sistemi (RİTAS), Türkiye genelindeki 81 ilde devreye alındı. Sistem, anne adaylarının ve yeni annelerin sağlık durumlarının yakından izlenmesini hedefliyor.

KOORDİNATÖR EBELER DEVREDE

RİTAS uygulaması ile birlikte sağlık takibi tamamen yeni bir boyuta taşınıyor. Sistem kapsamında görevlendirilen koordinatör ebeler, anne ve bebeklerin sağlık durumlarını düzenli olarak kontrol etmek amacıyla gebeleri ve lohusaları bizzat telefonla arayacak. Bu sayede olası sağlık risklerine karşı erken önlem alınması ve sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanması sağlanacak.

"BU NUMARAYI MUTLAKA KAYDEDİN" UYARISI

Bakan Memişoğlu, uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada vatandaşlara kritik bir çağrıda da bulundu. Koordinatör ebelerin aramalarının tek bir merkezden yapılacağını belirten Memişoğlu, anne ve anne adaylarından 0312 577 78 78 numaralı telefonu rehberlerine kaydetmelerini istedi.

Sağlıklı nesiller yetiştirmek için annelerin her an yanında olmayı amaçladıklarının altını çizen Memişoğlu, "Gebelerimizin ve lohusalarımızın takip süreçlerini daha etkin ve güvenli yürütmek amacıyla Riskli Takip Sistemi'ni 81 ilimizde devreye aldık" ifadelerini kullandı.