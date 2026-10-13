Kaynak: DHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem beklemez, dönüşüm de beklememeli. Türkiye genelinde 2 milyon 378 bin yapının dönüşümünü tamamladık. Her 2 kentsel dönüşümden birini de İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. Vakit kaybetmeden gelin, dönüşümü birlikte gerçekleştirelim" dedi.

2 MİLYON 761 BİN KONUT DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA

Bakan Kurum'un paylaştığı infografiğe göre; Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nca 2012 yılından bu yana Türkiye genelinde 2 milyon 761 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı ve bunların 2 milyon 378 bini tamamlandı. 383 bin bağımsız bölümün dönüşümü devam ediyor.

İSTANBUL'DA 'YARISI BİZDEN' İLE DÖNÜŞÜM

İstanbul'da da 1 milyon 298 bin bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı ve bunların 1 milyon 7 bini tamamlandı. 291 bin bağımsız bölümün dönüşümü ise devam ediyor. İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için devreye alınan Yarısı Bizden Kampanyası ile bugüne kadar 544 bin 564 bağımsız bölüm dönüşüm kapsamına alındı ve 117 bin 914 bağımsız bölümün dönüşümü tamamlandı.