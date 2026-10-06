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Kaynak: DHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında, Bakanlık Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda "Çalışma Hayatında Yeni Çalışma Yöntemleri" gündemiyle Üçlü Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Bakanlık yetkililerinin yanı sıra TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK ve TİSK temsilcileri katıldı. Görüşmelerde 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da yer alan yeni nesil çalışma modelleri ele alındı.

İŞSİZLİK İÇİN YENİ POLİTİKA ARAÇLARI

Bakan Işıkhan, işsizlik oranının yaklaşık 40 aydır tek haneli seviyelerde olduğunu ve son açıklanan ağustos verisinde yüzde 7,8'e gerilediğini söyledi. Genç işsizlik oranının ise yüzde 13 seviyesine düştüğünü belirten Işıkhan, şöyle konuştu:

"İşsizliği daha aşağı çekmek için yeni politika araçlarını da devreye alıyoruz. Özellikle çalışma hayatına katılımda güçlük yaşayan kesimleri iş gücü piyasasına kazandırmak bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesidir."



"AMACIMIZ DAHA KAPSAYICI BİR ÇALIŞMA HAYATI"

Kadın ve gençlerin istihdama katılımını artırmaya yönelik çalışmalara değinen Işıkhan, İş Pozitif ve Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) programlarıyla bu alanda adımlar atıldığını belirtti.

Yeni çalışmaların tek tip bir çalışma modeli oluşturmayı amaçlamadığını vurgulayan Işıkhan, farklı çalışan grupları ile işletmelerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve çalışanların haklarını koruyacak daha kapsayıcı bir çalışma hayatının hedeflendiğini söyledi.

AVRUPA'DAKİ ÇALIŞMA MODELLERİ İNCELENİYOR

Yeni nesil çalışma biçimleri, iş-yaşam dengesi, kadınlar ve gençlerin iş gücüne katılımının artırılmasının Orta Vadeli Program'da da yer aldığını belirten Işıkhan, hazırlanan düzenlemelerde uluslararası uygulamaların dikkate alındığını açıkladı.

Özellikle Avrupa ülkelerindeki çalışma modellerinin incelendiğini ifade eden Işıkhan, Türkiye'nin ihtiyaçları ile uluslararası uygulamalar arasında dengeli bir çerçeve oluşturulmaya çalışıldığını kaydetti.

MEVZUATTA YENİ DÜZENLEMELER HEDEFLENİYOR

İşverenlerin değişen koşullara uyum sağlaması ile çalışanların hak ve güvencelerinin korunmasını birbirinin alternatifi olarak görmediklerini söyleyen Işıkhan, çalışma hayatının güncel ihtiyaçları doğrultusunda bazı alanlarda mevzuatı daha açık, öngörülebilir ve uygulanabilir hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.