Kaynak: ANKA

ABD'nin Adana Konsolosluğu tarafından paylaşılan videolu mesajda Burnham, ISS'de gerçekleştirilecek olan uzun süreli "Expedition 76" görevi kapsamında eğitimlerini sürdürdüğünü aktardı. Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde dünyaya geldiğini ifade eden Burnham; anneannesinin Çanakkale Eceabatlı, dedesinin ise Afyonkarahisarlı olduğunu açıkladı. Uzay merakının çocukluk yıllarında dedesiyle birlikte başladığını belirten astronot, dedesinin kendi teleskopunu yaptığını ve arka bahçede saatlerce yıldızları izlediklerini dile getirdi.

TÜRKİYE'NİN UZAY ADIMLARINA ÖVGÜ

Görevi sırasında uzaydan tüm dünyaya mesaj göndereceğini vurgulayan Burnham, Türkiye’nin uzay diplomasisindeki son adımlarına da değindi. Türkiye'nin Artemis Anlaşmaları'na katılan 71'inci ülke olmasından memnuniyet duyduklarını aktaran NASA astronotu, Türkiye'nin uzaya gönderdiği iki Türk astronot ve yürütülen Ay Araştırma Projesi (AYAP-1) ile uzay alanında önemli bir ilerleme kaydettiğine dikkat çekti.