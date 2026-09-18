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Kaynak: Haber Merkezi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana programı kapsamında MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek milletvekilleri ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Gürlek, burada uyuşturucuyla mücadeleden “Terörsüz Türkiye” sürecine kadar çeşitli başlıklarda açıklamalarda bulundu.

Uyuşturucuyla mücadelede yalnızca operasyonların değil, ceza infaz kurumlarındaki rehabilitasyon çalışmalarının da önemli olduğunu belirten Gürlek, tahliye sonrasında kişilerin yeniden uyuşturucu ortamına dönmesinin önüne geçmeyi amaçladıklarını ifade etti.

TAHLİYEDEN ÖNCE REHABİLİTASYON

Gürlek, uyuşturucu suçundan tutuklu veya hükümlü kişilerin tahliyelerinden önce rehabilitasyon sürecine alınmasının amaçlandığını bildirdi. Bu yöndeki uygulamaların yaygınlaştırılacağını da aktardı.

Adalet Bakanlığı daha önce de uyuşturucuyla mücadelede ıslah ve rehabilitasyon çalışmalarının önemine dikkat çekmişti. Gürlek, haziran ayında yaptığı açıklamada uyuşturucu madde kullanımını önemli sorunlardan biri olarak nitelendirerek bu alandaki çalışmaların sürdürüleceğini belirtmişti.

BAŞSAVCILIKLARA GENELGE GÖNDERİLDİ

Bakan Gürlek ayrıca başsavcılıklara sokak çeteleri, uyuşturucu ve yasa dışı bahisle mücadele konusunda genelge gönderdiklerini belirtti. Savcıların bu alanlardaki operasyonları sürdürdüğünü ifade etti.

Gürlek'in açıklamasına göre yeni dönemde, ceza infaz kurumlarından tahliye edilecek uyuşturucu suçundan tutuklu veya hükümlü kişilerin yeniden uyuşturucuya yönelmesini engellemeye dönük rehabilitasyon çalışmalarının kapsamının genişletilmesi hedefleniyor.