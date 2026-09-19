Kaynak: ANKA

Trakya Birlik, 2026-2027 sezonuna ilişkin ayçiçeği ön alım fiyatını üreticilere duyurdu. Birlikten yapılan yazılı açıklamada, ayçiçeği hasadının ağustos ayının ortalarında başladığı ve üretim bölgelerinde yoğunlaşarak devam ettiği belirtildi.

Ülke genelindeki hasadın büyük ölçüde eylül ayı sonuna kadar tamamlanmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, Trakya Birlik’in 48 kooperatife bağlı 109 alım merkezi ve iki fabrikada ürün teslim almaya devam ettiği, bugüne kadar toplam 235 bin 979 ton ayçiçeği alımı gerçekleştirdiği bildirildi.

“ÇİFTÇİ ORTAKLARIMIZA GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Açıklamada, şunlara yer verildi:

“Dünyada tarımsal üretimin ve gıda tedarikinin giderek daha stratejik bir nitelik kazandığı günümüzde, yağlı tohumlarda üretim kapasitemizin güçlendirilmesi ve dışa bağımlılığın azaltılması ülkemiz açısından önemli bir gerekliliktir. Bu kapsamda, başta ayçiçeği olmak üzere yağlı tohum üretiminin sürdürülebilirliğini sağlayacak; üreticiyi korurken tüketici ve sanayinin ihtiyaçlarını da gözeten, dengeli ve istikrarlı bir piyasa yapısının oluşturulması büyük önem taşımaktadır.

Hasat döneminin başlangıcından bu yana piyasalarda yaşanan fiyat dalgalanmalarının üreticilerimiz ve kurumumuz üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla gelişmeleri yakından takip ederek yoğun bir çalışma yürütmekteyiz. Bu süreçte, henüz alım fiyatımız açıklanmadan kurumumuza sahip çıkarak ürünlerini birliğimize teslim eden ve bize duydukları güveni bir kez daha gösteren çiftçi ortaklarımıza gönülden teşekkür ediyoruz.”

YÜZDE 44 YAĞ ORANLI AYÇİÇEĞİ İÇİN 37 BİN LİRA

Mevcut gümrük rejimi, dünyadaki ayçiçeği üretimi, uluslararası piyasalarda beklenen fiyat seviyeleri, döviz kurları ve finansman maliyetlerinin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

“Yapılan değerlendirmeler ve oluşan piyasa koşulları doğrultusunda, 2026-2027 sezonunda üretici ortaklarımızdan alınacak uluslararası sözleşme standardı olan yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği için ön alım fiyatının 37 bin TL/ton olarak belirlenmesi karar altına alınmıştır. Belirlenen bu fiyatla birlikte, hasat döneminde piyasanın sağlıklı işlemesine ve ürün fiyatlarında istikrarlı bir seviyenin oluşmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Ham yağ oranına göre gerçekleştirilecek alımlarda yüzde 44 yağ oranı baz alınacak; bu oranın üzerindeki veya altındaki her yüzde 1’lik yağ oranı değişimi için yüzde 1,5 oranında fiyat çarpanı uygulanarak üretici ortaklarımızın teslim ettikleri ürünlerin nihai alım fiyatı hesaplanacaktır.”

İLAVE GELİR ÜRETİCİLERE DAĞITILABİLECEK

Ürün bedellerinin, teslimat tarihlerine göre hazırlanacak ödeme programı kapsamında kooperatifler aracılığıyla ödeneceği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Sezonun tamamlanmasının ardından, satın alınan ürünlerin değerlendirilmesi sonucunda oluşabilecek ilave gelirlerin üretici ortaklarımıza dağıtılması mümkün olabilecektir. 2026-2027 tarımsal üretim sezonunun ülkemiz, milletimiz, üretimine durmaksızın devam eden ‘milletin efendisi’ cefakâr ortak üreticilerimiz ve tüm çiftçilerimiz için hayırlı ve bereketli olmasını dileriz.”