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Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye Azerbaycan Dostluk ve İşbirliği Vakfı (TADİV) tarafından Ankara'da düzenlenen Kafkas İslam Ordusu ve Bakü'nün Kurtuluşu'nun 108'inci Yıl Dönümü Anma Programı'na katıldı.

Program kapsamında Kafkas İslam Ordusu Anıtı'nın açılışı gerçekleştirildi. Güler, burada yaptığı konuşmada anıtın 108 yıl önce ortaya konulan kardeşlik, fedakarlık ve dayanışmanın simgesi olduğunu söyledi.

“1918'DEKİ DESTANIN RUHU YAŞAMAYA DEVAM EDİYOR”

Güler, 15 Eylül 1918'in yalnızca Bakü'nün kurtuluşunu ifade etmediğini belirterek, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşliğin köklü bir geçmişe dayandığını vurguladı.

1918'de Anadolu'dan giden askerlerin Azerbaycanlılarla omuz omuza mücadele ettiğini hatırlatan Güler, bu dayanışmanın bir asır sonra Karabağ'da da kendisini gösterdiğini ifade etti.

“İKİ DEVLET, TEK MİLLETİZ”

Küresel ve bölgesel risklerin arttığına dikkat çeken Güler, mevcut ortamda Türkiye ile Azerbaycan arasındaki yakın iş birliğinin daha önemli hale geldiğini söyledi.

Güler, iki ülke arasındaki bağlara ilişkin şunları kaydetti:

“Bizler klasik anlamda iki devlet arasındaki diplomatik ilişkilere sahip değiliz; bunun çok ötesinde aynı coğrafyanın, aynı kültürün, aynı değerlerin ve ortak bir kaderin parçası olan iki devlet, tek milletiz.”

ASKERİ İŞ BİRLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin güçlü bir dönemden geçtiğini belirten Güler, savunma ve güvenlik alanındaki ortak çalışmaların geniş bir alanda sürdüğünü söyledi.

Karşılıklı personel eğitimleri, müşterek ve çok uluslu tatbikatlar, askeri tecrübe paylaşımı, mayın temizleme faaliyetleri, savunma sanayii projeleri ile teknoloji ve kabiliyet geliştirme çalışmalarının devam ettiğini belirten Güler, şöyle konuştu:

“Türk ve Azerbaycan orduları arasındaki birlikte çalışabilirliğin, koordinasyonun ve karşılıklı güvenin sürekli geliştirilmesi iki ülkenin savunma kapasitesi kadar Kafkasya'nın güvenliği açısından da stratejik önemdedir.”

Güler ayrıca, “Türkiye'nin gücü Azerbaycan'ın gücü, Azerbaycan'ın gücü de Türkiye'nin gücüdür” ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN-ERMENİSTAN BARIŞ SÜRECİNE MESAJ

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine de değinen Güler, geçen yıl Washington'da ortaya konulan irade ile son dönemde atılan olumlu adımları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Türkiye'nin kapsamlı ve kalıcı barışın bir an önce tesis edilmesini temenni ettiğini söyleyen Güler, Kafkasya'nın çatışmalardan ziyade güvene, iş birliğine, kalkınmaya ve refaha ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Program, TADİV'in dijital koleksiyonunun tanıtılması ve Bakan Güler'e plaket takdim edilmesinin ardından sona erdi.