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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Üniversitesi’nde düzenlenen 11. Uluslararası Veteriner Bilimi ve Tekniklerindeki Gelişmeler Kongresi (ICAVST) ile 10. Uluslararası Biyobilim ve Biyoteknolojideki Gelişmeler Kongresi (ICABB), Türkiye’nin yanı sıra Cezayir, Bosna-Hersek, Malezya, Umman ve Endonezya’dan akademisyenleri aynı çatı altında buluşturdu. Bilim insanları, “Tek Sağlık” yaklaşımından biyoteknolojik yeniliklere kadar birçok kritik başlığı Aksaray’da masaya yatırıyor.

ASÜ BİLİMİN ULUSLARARASI MERKEZİNE DÖNÜŞTÜ

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), veteriner bilimleri ile biyoteknoloji alanındaki uluslararası bilim dünyasını bir araya getiren önemli bir organizasyona ev sahipliği yapıyor. ASÜ Veteriner Fakültesi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Veteriner Bilimi ve Tekniklerindeki Gelişmeler Kongresi (ICAVST) ile 10. Uluslararası Biyobilim ve Biyoteknolojideki Gelişmeler Kongresi (ICABB), ortak açılış programıyla başladı.

Veteriner Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen açılış programına ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erşan Sever, Genel Sekreter Ahmet Bülbül, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tahir Karaşahin ile Türkiye ve farklı ülkelerden çok sayıda akademisyen katıldı.

Kongreler kapsamında veteriner hekimlik, biyobilim ve biyoteknoloji alanlarında yürütülen güncel araştırmalar, bilimsel oturumlarda uzman isimler tarafından ele alınacak.

BEŞ ÜLKEDEN AKADEMİSYENLER AKSARAY’DA

Bu yılki kongreler, uluslararası katılım açısından da dikkat çekiyor. Türkiye’nin yanı sıra Cezayir, Bosna-Hersek, Malezya, Umman ve Endonezya’dan bilim insanları Aksaray’da buluşarak bilgi ve deneyimlerini paylaşma fırsatı yakaladı.

Organizasyon, yalnızca bilimsel sunumlarla sınırlı kalmayıp, farklı ülkelerden araştırmacılar arasında yeni akademik iş birliklerinin kurulmasına da zemin hazırlıyor.

REKTÖR ARIBAŞ: “BİLİMSEL ÜSTÜNLÜĞÜ YENİDEN KAZANMAK ZORUNDAYIZ”

Açılış programında konuşan ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, kongrelerin uzun yıllara yayılan akademik emeğin önemli bir ürünü olduğunu belirtti.

ICAVST ve ICABB’nin yıllar içerisinde uluslararası ölçekte büyüyerek önemli bilimsel platformlara dönüştüğünü ifade eden Arıbaş, organizasyonda görev alan tüm akademisyenlere teşekkür etti.

Bilim dünyasında küresel rekabetin her geçen gün arttığını vurgulayan Arıbaş, Türkiye’nin bilimsel üretimde daha güçlü bir konuma ulaşması gerektiğini söyledi.

“Bizim coğrafyalarımızdan, bizim toplumumuzdan insanların artık bu bilimsel üstünlüğü tekrar ele geçirmek, en azından aradaki farkı kapatmak için yoğun çalışması gerekiyor.”

Bilimin yalnızca teknoloji üretmekten ibaret olmadığını ifade eden Arıbaş, insanlığın ortak geleceğinin bilimsel üretimle şekillendiğini belirterek özellikle genç araştırmacılara önemli mesajlar verdi.

GENÇ ARAŞTIRMACILARA ÇAĞRI

Rektör Arıbaş, üniversite öğrencilerinin bu tür uluslararası organizasyonları önemli bir fırsat olarak değerlendirmesi gerektiğini belirterek, bilim insanlarıyla kurulacak iletişimlerin gelecekte önemli akademik ortaklıklara dönüşebileceğini söyledi.

“TEK SAĞLIK” YAKLAŞIMI KONGRENİN MERKEZİNDE

ASÜ Veteriner Fakültesi Klinik Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlker Çamkerten, kongrelerin yıllar içinde adeta uluslararası bir bilim ailesine dönüştüğünü ifade etti.

Çamkerten, geçmiş yıllarda düzenlenen kongrelerin birçok uluslararası proje, akademik ortaklık ve kalıcı dostlukların kurulmasına katkı sağladığını söyledi.

Konuşmasında günümüzün en önemli bilimsel yaklaşımlarından biri olan “Tek Sağlık (One Health)” kavramına özel vurgu yapan Çamkerten, insan, hayvan ve çevre sağlığının birbirinden ayrı düşünülemeyeceğini belirtti.

“İnsan, hayvan ve çevre sağlığı birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Tek Sağlık yaklaşımı günümüzde bilimsel çalışmaların merkezinde yer alıyor.”

Veteriner bilimleri, tıp ve biyoteknolojinin ortak platformlarda buluşmasının gelecekte çok disiplinli araştırmaların önünü açacağını ifade eden Çamkerten, kongrenin bu anlamda önemli bir bilimsel köprü görevi üstlendiğini dile getirdi.

KONGRE BİLİMSEL İŞ BİRLİKLERİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Uluslararası akademisyenlerden Prof. Dr. Hesham El Enshasy ise kongrenin yıllardır uluslararası akademik ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Geçmiş yıllarda kongrenin Saraybosna ve Belgrad’da düzenlendiğini, pandemi döneminde ise çevrim içi olarak devam ettiğini hatırlatan El Enshasy, bu yıl organizasyonun Aksaray’da gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ORTAK YAYINLARDAN ÜNİVERSİTELER ARASI PROTOKOLLERE

El Enshasy, kongrenin yalnızca bilim insanlarının bir araya geldiği bir etkinlik olmadığını belirterek, burada kurulan iletişimlerin zamanla ortak yayınlara, uluslararası projelere ve üniversiteler arası anlaşmalara dönüştüğünü ifade etti.

Bu kapsamda dikkat çeken gelişmelerden biri de Malezya Teknoloji Üniversitesi (UTM) ile Aksaray Üniversitesi arasında iş birliği protokolünün imzalanması oldu.

Ayrıca, Endonezya’daki Universitas Negeri Jakarta ile ASÜ arasında yeni bir akademik iş birliği protokolü için çalışmaların sürdüğü açıklandı.

BİLİMSEL OTURUMLAR GÜN BOYU DEVAM ETTİ

Açılış konuşmalarının ardından kongrenin organizasyonunda önemli rol üstlenen Prof. Dr. İlker Çamkerten ile Prof. Dr. Hesham El Enshasy’e plaket takdim edildi.

Program, günün anısına çekilen aile fotoğrafının ardından farklı başlıklarda gerçekleştirilen bilimsel oturumlarla devam etti.

Veteriner bilimleri, biyoteknoloji, biyobilim, hayvan sağlığı, çevre sağlığı ve yeni teknolojilere ilişkin araştırmaların sunulduğu oturumların kongre süresince devam edeceği bildirildi.

AKSARAY BİLİM DİPLOMASİSİNİN YENİ ADRESİ OLUYOR

ASÜ’nün ev sahipliği yaptığı ICAVST ve ICABB kongreleri, yalnızca akademik bilgi paylaşımı açısından değil, Türkiye’nin bilim diplomasisi açısından da önemli bir platform olarak öne çıkıyor.

Farklı kıtalardan gelen akademisyenlerin aynı çatı altında buluşması, yeni araştırma projelerinin doğmasına, uluslararası yayınların artmasına ve üniversiteler arasında kalıcı ortaklıkların kurulmasına katkı sunarken, Aksaray Üniversitesi’nin küresel akademik görünürlüğünü de güçlendiriyor.

Kongreler, “Tek Sağlık” yaklaşımını merkeze alan çok disiplinli bilimsel çalışmaların geleceğine ışık tutarken, genç araştırmacılara uluslararası bilim dünyasıyla doğrudan temas kurma fırsatı sunarak Aksaray’ı birkaç günlüğüne uluslararası bilim merkezlerinden biri haline getiriyor.