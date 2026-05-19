Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, düzenlediği basın toplantısında turizm politikaları ve kültürel miras çalışmalarının yanı sıra merakla beklenen ücretsiz halk plajı projelerini duyurmuştu. Ancak Bakanlığın plajları genişletme vizyonu ile sahada vatandaşın karşılaştığı trajikomik manzara arasındaki uçurum, bir vatandaşın sosyal medyadaki isyanıyla gözler önüne serildi.

PLAJ SAYISI İÇİN 23 MÜJDESİ GELDİ

Türkiye’nin turizmde krizlere karşı daha dayanıklı bir yapıya bürünmesi için tanıtım faaliyetlerinin TGA (Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı) aracılığıyla yoğun şekilde sürdürüldüğünü belirten Bakan Ersoy, artık sadece “deniz, kum, güneş” değil, gastronomi ve kültürel mirasa da odaklandıklarını ifade etti.

Bakan Ersoy, özellikle dar gelirli vatandaşların kıyılardan rahatça yararlanabilmesi için başlatılan ücretsiz halk plajı uygulamasının 2026 yılında daha da genişletileceğini duyurdu. Bitlis Adilcevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent’te açılacak yeni tesislerle birlikte Türkiye genelindeki nitelikli ücretsiz halk plajı sayısının 23’e yükseleceğini açıkladı.

SAHADAKİ GERÇEK BAŞKA

Bakanlığın plaj sayısını artırma açıklamaları sürerken, Bodrum’da "Plajlar halkındır" sloganıyla yapılan bir düzenleme sosyal medyada günün konusu oldu. Bodrum Kumbahçe'de lokantaların denizi tamamen kapatmasının önüne geçmek için belediyenin çektiği çitleri ve halka ayrılan komik alanı videoya alan bir vatandaş, adeta çılgına döndü.

Sahillerin işletmeler tarafından nasıl işgal edildiğini ve halka sadece "yarım metre" yer kaldığını esprili ama sert bir dille eleştiren vatandaş, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“Plajlar halkındır sloganıyla Bodrum Belediyesi, Kumbahçe'de lokantaların önüne çit çekti ve insanlar denize her yerden girsin diye yer ayırdı. Ama yarım metre! Bu yarım metre içinde denize girerken dikkat etmek gerekiyor. Kalçanız müşterinin tabağına girebilir.

Yer ayırdı, teşekkürler ama yarım metre mi kardeşim? Burada insanlar lokantanın tam önünde nasıl plaja girecek, nasıl denize girecek, nasıl yüzecek? Yarım metrenin içinde insan nasıl yüzecek? Yürü be! Yürü be! Yürü be!”

Bakanlığın 2026 yılı için halk plajlarını artırma hedefi takdir toplasa da, Bodrum gibi gözde turizm merkezlerinde ticari işletmelerin kıyıları tamamen ele geçirmesi ve halka adeta "adım atacak yer" bırakmaması, turizm sezonu öncesi denetimlerin ne kadar yetersiz olduğunu bir kez daha kanıtladı.