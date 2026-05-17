Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, düzenlediği basın toplantısında turizm politikaları, kültürel miras çalışmaları ve ücretsiz halk plajı projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Ersoy, ücretsiz halk plajı uygulamasının 2026 yılında daha da genişletileceğini duyurdu.

Türkiye’nin turizmde krizlere karşı daha dayanıklı bir yapı oluşturmayı hedeflediğini belirten Ersoy, tanıtım faaliyetlerinin Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) aracılığıyla yoğun şekilde sürdürüldüğünü söyledi. Ersoy, turizmde yalnızca “deniz, kum, güneş” anlayışının ötesine geçildiğini ve gastronomiden kültürel mirasa kadar birçok alanda çeşitlilik sağlandığını ifade etti.

YENİ HALK PLAJLARI GELİYOR

Ücretsiz halk plajı projelerine vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Ersoy, özellikle turist yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde yeni yatırımların sürdüğünü kaydetti.

Bodrum, Marmaris, Antalya, Belek, Kemer ve Side’de hizmet veren halk plajlarının büyük talep gördüğünü aktaran Ersoy, “Mavi bayraklı ve erişimi güçlü alanları tercih ediyoruz. Bu plajları beş yıldızlı otel konforunda tasarlıyoruz” dedi.

2026 yılı itibarıyla Bitlis Adilcevaz, Sinop İnceburun ve Samsun Yakakent’te yeni halk plajlarının hizmete alınacağını açıklayan Bakan Ersoy, Türkiye genelindeki ücretsiz halk plajı sayısının 20’den 23’e çıkarılacağını söyledi.

FORMULA 1 VE ETKİNLİK TURİZMİ VURGUSU

Toplantıda Formula 1 organizasyonuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Ersoy, yarışların yalnızca spor etkinliği olarak görülmeyeceğini belirtti. Formula 1 için özel ekip kurulduğunu söyleyen Ersoy, ziyaretçilerin Türkiye’de daha uzun süre konaklamasını sağlayacak turizm paketleri üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Kültür Yolu Festivalleri’nin şehir ekonomilerine katkısına da değinen Ersoy, festival düzenlenen kentlerde esnafın ciddi ekonomik hareketlilik yaşadığını dile getirdi.

KÜLTÜREL MİRAS VE ULUSLARARASI TANITIM MESAJI

Türkiye’nin kültürel miras açısından dünyanın en önemli ülkelerinden biri olduğunu belirten Ersoy, kaçırılan tarihi eserlerin iadesi konusunda son yıllarda önemli başarılar elde edildiğini söyledi. Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye’ye iade edilen kültür varlıklarının yaklaşık üçte ikisinin son 25 yılda geri getirildiğini ifade etti.

Türk dizilerinin uluslararası tanıtımdaki etkisine de dikkat çeken Ersoy, Türkiye’nin kültürel değerlerini öne çıkaran dizi ve film projelerine 2026’dan itibaren destek verileceğini açıkladı.