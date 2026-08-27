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Türkiye, Formula 1 heyecanına yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Grand Prix’sinin 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacağını duyurdu.

İstanbul Park, yapılan 5 yıllık anlaşma kapsamında 2027-2031 yılları arasında Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.

BAKAN ERSOY VE BAKAN BAK BİR ARAYA GELDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2027’den itibaren yeniden İstanbul Park’ta düzenlenecek Türkiye Grand Prix’sine yönelik hazırlıkları değerlendirmek üzere Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya geldi.

Toplantıda organizasyon hazırlıkları, kurumlar arası koordinasyon, tanıtım faaliyetleri ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alındı.

“FORMULA 1 YENİDEN İSTANBUL’DA”

Bakan Ersoy, toplantının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Formula 1’in yeniden İstanbul’a döneceğini belirtti.

Ersoy açıklamasında, “Formula 1 yeniden İstanbul’da! Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ile Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya gelerek 2027’den itibaren yeniden İstanbul Park’ta düzenlenecek Türkiye Grand Prix’sine yönelik hazırlıkları değerlendirdik” ifadelerini kullandı.

“2031 SEZONUNUN SONUNA KADAR EV SAHİPLİĞİ YAPACAK”

İstanbul Park’ın yapılan anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacağını aktaran Ersoy, ilgili kurumlar ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu yöneticilerinin katılımıyla hazırlıkların değerlendirildiğini belirtti.

Bakan Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul Park, yapılan beş yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak. İlgili kurumlarımız ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantıda kurumlar arası koordinasyonu, tanıtım çalışmalarını ve önümüzdeki dönemde atılacak adımları ele aldık.”

HAZIRLIK SÜRECİ TÜM YÖNLERİYLE DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Genel Müdürü Sinan Seha Türkseven, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Veli Ozan Çakır, Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Dr. Süleyman Şahin katıldı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı, TOSFED Genel Sekreteri Serhan Acar ve federasyonun başkan yardımcıları da toplantıda yer aldı.

TÜRKİYE GRAND PRİX’Sİ İÇİN KOORDİNASYON VURGUSU

Toplantıda, Türkiye Grand Prix’sinin en yüksek standartlarda gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Görüşmede ilgili kurumların üstleneceği görevler, organizasyon sürecinde sağlanacak koordinasyon ve Türkiye Grand Prix’sinin ulusal ve uluslararası tanıtımına yönelik çalışmalar üzerinde duruldu.

İSTANBUL PARK’TA 5 YILLIK F1 HEYECANI

Formula 1 yönetimiyle yapılan anlaşma kapsamında Türkiye Grand Prix’si, 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacak.

İstanbul Park, 2027-2031 yılları arasında Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.