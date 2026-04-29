Formula 1’in en yeni ekiplerinden biri olan Cadillac, dünya şampiyonasındaki ilk yılını geçiriyor. Amerikan temsilcisinin ilk üç yarıştaki en iyi derecesi, Valtteri Bottas’ın Çin Grand Prix’sinde elde ettiği 13.lük oldu. Takımın ilk aracı olan MAC-26, adını Amerikan motor sporlarının efsane ismi Mario Andretti’den alıyor.

Takımın ana partneri TWG AI tarafından geliştirilen bu özel tasarımda, Amerikan bayrağı teması Cadillac’ın klasik siyah-beyaz renk paletiyle harmanlanıyor. Ön kanatta, ABD’deki 50 eyaleti simgeleyen yıldızlara yer verilmesi dikkat çekiyor.

Arka kanatta ise kırmızı, beyaz ve mavi tonlarının öne çıktığı bir detay bulunuyor. Cadillac ve TWG AI, bu dokunuşla Amerikan köklerine vurgu yaparken, tasarımda “USA” ifadesi de yer alıyor.