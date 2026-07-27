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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ile Bakanlıkta bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki köklü ilişkiler kapsamında kültür ve turizm alanlarında yürütülen iş birlikleri masaya yatırıldı.

İki ülke arasındaki karşılıklı turizm hareketliliğinin artırılması, kültürel mirasın korunması ve kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadelede sürdürülen ortak çalışmalar görüşmenin ana gündem maddeleri arasında yer aldı.

KÜLTÜREL BAĞLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ DEĞERLENDİRİLDİ

Görüşmede ayrıca Türkiye ile ABD arasındaki diyaloğu güçlendirecek yeni iş birliği imkanları değerlendirildi. Kültür ve turizm alanında ortak projelerin geliştirilmesi ve tarihi mirasın korunmasına yönelik çalışmaların sürdürülmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

BAKAN ERSOY: İŞ BİRLİĞİMİZİ KAPSAMLI ŞEKİLDE ELE ALDIK

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ı Bakanlıkta ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Ersoy paylaşımında, Türkiye ile ABD arasındaki kültür ve turizm alanındaki iş birliğini kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini ifade ederek, karşılıklı turizm hareketliliğinin geliştirilmesi, kültürel mirasın korunması ve kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadele konularında ortak çalışmaların ele alındığını vurguladı.

Bakan Ersoy ayrıca, iki ülke arasındaki kültürel bağları daha da güçlendirecek iş birlikleri üzerinde durduklarını belirterek, nazik ziyareti ve verimli görüş alışverişi dolayısıyla Büyükelçi Barrack'a teşekkür etti.

BARRACK'TAN TÜRKİYE'NİN TURİZMİNE ÖVGÜ

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da görüşmenin ardından yaptığı paylaşımda, Bakan Ersoy ile bir araya gelmekten onur duyduğunu ifade etti.

Barrack, Türkiye'nin tarihi, kültürü, doğal güzellikleri, çeşitliliği ve misafirperverliğinin turizm açısından büyük bir değer taşıdığını belirterek, Bakan Ersoy'un Türkiye'nin uluslararası turizmdeki güçlü konumunu koruma ve daha da geliştirme yönündeki liderliğini takdir ettiğini söyledi.

ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılına yaklaşıldığını hatırlatan Barrack, tarihi mirasın korunması ve iki ülke arasında yürütülen ortak çalışmaların uluslararası iş birliğine örnek oluşturduğunu ifade etti.