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Kaynak: Haber Merkezi

Zeynep Yeşildal'ın haberine göre, sosyal medya fenomeni Mesut Can Tomay'ın da arasında olduğu 3 şüpheli uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındı.

SORUŞTURULMAMAK İÇİN ARKADAŞININ ADRESİNE BIRAKTIRMIŞ

Şişli’de bir rezidansta bulunan çantada 9,5 gram skunk ele geçirilmesinin ardından çantayı almaya gelen şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında gözaltına alınan Mustafa Tolga Özen’in, uyuşturucu maddenin Mesut Can Tomay’a ait olduğunu, ünlülere yönelik devam eden uyuşturucu soruşturması nedeniyle maddenin ikametinde bulundurulmadığını beyan ettiği öğrenildi.

MESUT CAN TOMAY KİMDİR?

İlk oyunculuk deneyimini, 2012 yılında 13 yaşında iken, Show TV'de yayınlanan Türk'ün Uzayla İmtihanı dizisinde Tarkan karakterini canlandırarak yaşadı. 2017 yılında Maide'nin Altın Günü filminde Yağmur karakterini canlandırdı. Heredot Cevdet Saati, Kördüğüm, İkinci Şans gibi dizi ve sinema filmlerinde de rol aldı.

2019 yılında popüler YouTuber'ların videolarında Ali Biçim ile birlikte görünmeye başladı. Ardından Aralık 2019'da Ali Biçim ile birlikte YouTube kariyerine başladı. 2 aydan az bir sürede 1 milyon aboneyi geçti. Ali Biçim ile birlikte, YouTube kanalından Tam Kafadan Karavana adlı diziyi[1] ve Exxen'de O Adam Oldun Mu? adlı içeriği üretti.