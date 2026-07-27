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Kaynak: Haber Merkezi

Komedyen Deniz Göktaş'ın tutukluluğuna ilişkin yapılan tahliye başvurusu mahkemeden döndü. Yaklaşık 24 gündür Tekirdağ Karatepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan Göktaş'ın avukatlarının yaptığı itiraz, İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

AVUKATLARDAN TAHLİYE TALEBİ

BirGün'ün haberine göre, Deniz Göktaş'ın avukatları İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği aracılığıyla tutuklama kararına itiraz ederek tahliye talebinde bulundu.

İtiraz dilekçesinde, Göktaş'ın soruşturmayı öğrendikten sonra yurt dışındaki tatilini yarıda keserek kendi isteğiyle Türkiye'ye döndüğü belirtilirken, hakkında somut bir tutuklama nedeninin bulunmadığı ve kaçma şüphesinin olmadığı belirtildi.

Avukatlar ayrıca tutuklama kararında yer alan "eylemin toplumda oluşturduğu olumsuz tepki ve duygular" gerekçesinin Ceza Muhakemesi Kanunu'nda karşılığının bulunmadığını öne sürerek kararın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ifade etti.

"SUÇ VASFI DEĞİŞTİRİLDİ" İDDİASI

Savunmada, soruşturmanın ilk aşamada Türk Ceza Kanunu'nun 216/3. maddesi kapsamında yürütüldüğü, daha sonra ise tutuklama kararı verilebilmesi amacıyla suç vasfının TCK 216/1'de düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçuna dönüştürüldüğü belirtildi.

Dilekçede ayrıca gösteride kullanılan ifadelerin kara mizah ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, gösterinin yaklaşık üç yıldır 198 kez sahnelendiği ve kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturmadığı ifade edildi.

MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi, avukatların itirazını değerlendirdikten sonra başvurunun reddine karar verdi.

Mahkeme kararında, "Kararın usul ve yasaya uygun olması, kararda değişiklik yapılmasını gerektirir bir neden görülmemesi ve mevcut delil durumu dikkate alındığında itirazın reddine" ifadelerine yer verildi.

Bu kararla birlikte Deniz Göktaş'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Deniz Göktaş hakkında, YouTube'de yayınlanan bir gösterisinde kullandığı ifadeler nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan komedyen, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.