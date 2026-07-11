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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet teşkilatında görev yapan polis memurlarının çalışma saatleri ilişkin çalışmalar yapıldığını duyurdu.

Bakan Çiftçi, gündemde yer alan konulara ilişkin katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu. Çiftçi, polislerin mesai saatlerine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

'ARAÇ ALMAYI DURDURUYORUZ'

Birgün'de yer alan habere göre; Çiftçi, polislerin mesai saatlerine düzenlemeye gidileceğini de duyurdu. İstanbul'da hayat şartlarının diğer illere göre daha pahalı olduğunu ifade eden Çiftçi, "İstanbul'da lojman alımına gidelim polislerimize tahsil edelim dedik. Talimatı verdim. Bakmaya da devam ediyoruz. Buldukça almaya devam edeceğiz. Bu sene araç almayı durduruyoruz lojman alacağız" diye konuştu.

Çiftçi şöyle devam etti:

"Başlangıç olarak 600 lojmanla başlayacağız. Polisimizi mesai konusunda rahatlatmak için çalışma saatlerini düzenleme yapmak istiyoruz.

Yeni mesai düzenine geçtikten sonra fazla çalışma yapanlara ödeme yapmak için çalışmalarımız var. Mevcut kanun teşkilata dar gelmeye başladı. Düzenlemeler yapılacak."