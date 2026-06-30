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Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan atlı polis birlikleri, başkent Ankara'da vatandaşların yoğun olarak bulunduğu noktalarda devriye görevine başladı. Kızılay ve Kuğulu Park'ta görev yapan ekipler, hem asayişin sağlanmasına katkı sunuyor hem de vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Çeşitli ırklardan 22 attan oluşan atlı polis birliği, belirlenen güzergahlarda güvenlik faaliyetlerini sürdürüyor. Devriyelerde "Tulpar", "Tomris", "Kaktüs" ve "Alaz" isimli atlar görev alıyor.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Atlı polisleri gören vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirirken, özellikle çocuklar atları yakından inceleme fırsatı buluyor.

Atlı polis uygulamasını beğendiğini belirten Pınar Koçtur, uygulamanın kalıcı olmasını istediğini ifade ederek, atları görünce mutlu olduğunu söyledi.

Vatandaşlardan Özge Yetkin ise atlı polis devriyelerinin kentte farklı bir atmosfer oluşturduğunu belirterek, uygulamayı ilgi çekici bulduğunu dile getirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün atlı polis ekiplerinin Kızılay ve Kuğulu Park'taki devriye görevlerinin 8 Temmuz'a kadar devam edeceği bildirildi.