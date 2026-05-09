Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) tarafından düzenlenen "Siyaset Okulu" konferansında gençlerle bir araya geldi. Türkiye’nin yakın siyasi tarihinden kendi kariyer yolculuğuna kadar pek çok konuda değerlendirmelerde bulunan Bolat, özellikle ekonomi ve savunma sanayindeki gelişmelere vurgu yaptı. Bolat, Türkiye’nin 2002’den bu yana "bambaşka bir çehreye" büründüğünü savundu.

"1,6 TRİLYON DOLARLIK BİR DEVİZ"

Türkiye’nin ekonomik hacminin dolar bazında katlandığını ifade eden Bakan Bolat, şu rakamları paylaştı: "23 yıldır terörü yendik, asayişi getirdik ve ekonomiyi dolar bazında 6 kat büyüterek 1,6 trilyon dolarlık bir seviyeye ulaştırdık. Mal ve hizmet ihracatımız bugün 400 milyar doları aşmış durumda. Bu başarı, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki kadroların eseridir."

ALTYAPI VE ENERJİYE YARIM TRİLYON DOLAR YATIRIM

Bolat, kalkınmanın temel taşı olan altyapı yatırımlarına dair devasa bir bütçeyi işaret etti. Türkiye’nin altyapısının 300 milyar dolarlık yatırımlarla tamamen yenilendiğini belirten Bakan, enerji sektörüne de 200 milyar dolar harcandığını söyledi. Yenilenebilir enerjinin toplam üretimdeki payının %50’ye ulaştığını kaydeden Bolat, "Halkımıza yükselmiş bir hayat standardı sunduk" dedi.

KANADALI BAKAN’DAN İTİRAF: "15 YIL İLERİMİZDESİNİZ"

Savunma sanayiindeki yerlileşme hamlesine değinen Bakan Bolat, SAHA 2026 fuarında yaşadığı bir diyaloğu aktardı. Kanada’nın Tedarikten Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Fuhr’un Türk savunma sanayisinden etkilendiğini belirten Bolat, "Bana 'Siz bizden 15 yıl ileridesiniz' dedi. Avrupa ile aramızdaki farkı kapattık, birçok alanda da öne geçtik. Ancak durursak düşeriz, daha çok çalışmalıyız" ifadelerini kullandı.

GENÇLERE "İDEALİZM" VE "ÜRETİM" MESAJI

Genç neslin milli ve manevi değerlerle donanmış olmasının kritik önemde olduğunu vurgulayan Ticaret Bakanı, tüketim toplumuna karşı şu uyarıyı yaptı: "Hayat sadece yeme, içme ve zevki sefa değil. Tüketmenin sonu yok ve insanı bunalıma sokuyor. Ama üretmek ve erdemli bir başarı elde etmek hayata huzur verir. İnanan ve vatansever bir gençliğimiz olduğunda önümüzde kimse duramaz."