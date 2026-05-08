Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı dördüncü çeyrek verilerini kapsayan "Finansal Hesaplar Raporu"nu kamuoyuyla paylaştı. Rapor, Türkiye ekonomisinin finansal röntgenini çekerken sektörlerin varlık ve yükümlülük yapısındaki temel değişimleri ortaya koydu.

GENEL FİNANSAL DURUM VE NET POZİSYON

Yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 220 trilyon lira olarak hesaplanırken, yükümlülükler toplamı 232 trilyon lira seviyesine ulaştı.

Net finansal pozisyon açığının GSYH’ye oranı, bir önceki çeyreğe kıyasla 1,7 puanlık bir iyileşme göstererek yüzde 19,1 seviyesine geriledi. Bir önceki dönemde GSYH'nin yüzde 1'i kadar net borç veren pozisyonunda olan Türkiye ekonomisi, dördüncü çeyrekte GSYH'nin yüzde 3,4'ü oranında net borç alan pozisyona geçti.

KİM ALACAKLI, KİM BORÇLU?

Hanehalkı ve Dış Dünya: Hanehalkı kesimi ile "dünyanın geri kalanı" olarak adlandırılan dış sektörler, yurt içindeki diğer sektörlerden alacaklı konumda yer alıyor. Finansal olmayan kuruluşlar (reel sektör) ile genel yönetimin (kamu) diğer sektörlere karşı borçlu pozisyonda olduğu izlendi.

Hanehalkının finansal varlıkları içinde para ve mevduat kalemi yüzde 54 ile en büyük payı alırken, yükümlülüklerin neredeyse tamamı kredilerden oluşuyor.

Finansal olmayan kuruluşların varlıklarında yüzde 51, yükümlülüklerinde ise yüzde 48 oranında hisse senedi ve öz kaynaklar kalemleri belirleyici rol oynuyor.