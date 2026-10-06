Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası D Grubu’ndaki ikinci sınavında yarın Bulgaristan temsilcisi Balkan Botevgrad’a konuk olacak.

Bahçeşehir Koleji Avrupa’da ikinci maçına çıkıyor: Rakip Balkan Botevgrad - Resim : 1

Karşılaşma, Botevgrad Arena’da TSİ 19.00’da başlayacak.

Avrupa kupası serüvenine sahasında Roma Basketbol karşısında aldığı 91-78’lik galibiyetle başlayan Bahçeşehir Koleji, ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda parkeye çıkacak.

Şampiyonlar Ligi’nde ilk perde: Galatasaray'ın rakibi Cibona ZagrebŞampiyonlar Ligi’nde ilk perde: Galatasaray'ın rakibi Cibona ZagrebSpor

Dört grubun bulunduğu organizasyonda her grupta sekiz takım mücadele ediyor. Gruplarını ilk dört içerisinde tamamlayan ekipler, adlarını bir üst tura yazdıracak.