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Kaynak: AA

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası D Grubu’ndaki ikinci sınavında yarın Bulgaristan temsilcisi Balkan Botevgrad’a konuk olacak.

Karşılaşma, Botevgrad Arena’da TSİ 19.00’da başlayacak.

Avrupa kupası serüvenine sahasında Roma Basketbol karşısında aldığı 91-78’lik galibiyetle başlayan Bahçeşehir Koleji, ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda parkeye çıkacak.

Dört grubun bulunduğu organizasyonda her grupta sekiz takım mücadele ediyor. Gruplarını ilk dört içerisinde tamamlayan ekipler, adlarını bir üst tura yazdıracak.