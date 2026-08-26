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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin seçim sisteminin ve Siyasi Partiler Yasası’nın yeniden ele alınması yönündeki çağrısının ardından Ankara kulislerinde dikkat çeken değerlendirmeler gündeme geldi. AK Parti içerisinde bazı isimlerin de Bahçeli’nin çıkışını zamanlama açısından "beklenmedik" bulduğu ileri sürüldü.

Nefes’ten Nuray Babacan’ın aktardığı kulis bilgilerine göre, söz konusu önerinin İmralı sürecinin başarılı olması halinde gündeme gelmesinin beklendiği, ancak Bahçeli’nin çıkışının ittifak içerisinde henüz kapsamlı şekilde masaya yatırılmadığı ifade edildi.

DARALTILMIŞ BÖLGE SİSTEMİ YENİDEN GÜNDEMDE

Kulislerde en çok konuşulan başlıklardan biri daraltılmış bölge seçim sistemi oldu. Bu sistemde seçim bölgelerinin beş milletvekilinden oluşacak şekilde düzenlenmesi ve büyükşehirlerin daha fazla seçim bölgesine ayrılması öngörülüyor. İstanbul da bu kapsamda örnek gösteriliyor.

AK Parti kulislerinde, İstanbul’un mevcut üç seçim bölgesinin yapılacak bir düzenlemeyle 20 bölgeye çıkarılabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Bazı iktidar mensupları, daraltılmış bölge sisteminin milletvekillerinin kendi seçim bölgelerindeki sorunlarla daha yakından ilgilenmesini sağlayacağını savundu. Ayrıca bu sistemin, seçim bölgelerinde tanınan isimlerin aday gösterilmesini teşvik edeceği ve tepeden aday belirlenmesinin önüne geçebileceği görüşü dile getirildi.

MHP O DÖNEM İTİRAZ ETMİŞTİ

AK Parti kulislerinde yapılan değerlendirmelerde, daraltılmış bölge sisteminin geçmişte MHP’nin itirazı nedeniyle gündemden çıkarıldığı öne sürüldü.

İktidar kulislerinde, bu sistemde bir seçim bölgesinde birinci olmayan partinin milletvekili çıkarmasının zorlaşacağı belirtilirken, AK Parti, YENİ Parti ve DEM Parti’nin sistemden avantajlı çıkabileceği iddia edildi.

Babacan kulislerde ayrıca “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne uygun seçim sistemi, daraltılmış bölgedir” değerlendirmesinin yapıldığını aktardı.

SSEÇİM BARAJI YÜZDE 5'E Mİ İNECEK?

Nuray Babacan'ın yazısına göre, Bahçeli’nin çıkışının ardından tartışılan bir diğer başlık ise seçim barajı oldu. Mevcut sistemde yüzde 7 olarak uygulanan seçim barajının yüzde 5’e indirilmesinin MHP açısından önem taşıyabileceği bazı AK Parti’li siyasiler tarafından değerlendirildi.

Kulislerde, MHP’nin oy oranının yüzde 5 bandına gerilemesi halinde barajın yüzde 5’e çekilmesinin Bahçeli’nin taleplerinden biri olabileceği iddiası da gündeme getirildi.

Bunun yanı sıra seçim öncesi ittifaklar, siyasi partilerin örgütlenmesine ilişkin kurallar ve hazine yardımı kriterleri gibi başlıklarda da yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürüldü.

HER ŞEY İMRALI SÜRECİNE VE SEÇİM TARİHİNE BAĞLI

Ankara kulislerinde aktarılan değerlendirmelere göre Anayasa, seçim sistemi ve Siyasi Partiler Yasası'na ilişkin olası çalışmaların İmralı sürecinin nasıl sonuçlanacağına ve seçimlerin ne zaman yapılacağına göre şekillenebileceği ifade edildi.

Bahçeli’nin seçim sistemi çağrısının ardından başlayan tartışmaların ittifak içerisinde nasıl karşılık bulacağı ve olası düzenlemeler önümüzdeki süreçte netleşecek.