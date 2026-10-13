Kaynak: ANKA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) kanadından TBMM kürsüsünde gerçekleştirilen kapsamlı açıklamada; yurt içindeki acı kazalardan kentsel dönüşüm seferberliğine, Türkiye'nin terörle mücadele vizyonundan Orta Doğu'daki kritik gelişmelere kadar pek çok hayati konuda önemli mesajlar verildi. Bölgesel krizler karşısında Türkiye'nin ağırlığına dikkat çekilen konuşmada, hem İsrail'in hem de Husilerin kutsal mekanlara yönelik saldırıları şiddetle kınandı.



Devlet Bahçeli’nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"ÇALANI, TALAN EDENİ AÇIKLAYIN"

Türkiye'nin kamuda ve siyasette bir arınma döneminde olduğunu belirten Bahçeli, muhalefetin fon krizini kendi yönetimlerindeki belediyelerde yaşanan rüşvet ve yolsuzlukların üstünü örtmek için bir fırsata dönüştürmeye çalıştığını savundu. Kurumlara ve adalete güvendiklerini belirten MHP lideri, "Devletimizin ilgili kurumları; olan biteni, çalanı, talan edeni kamuoyuna açıklamalıdır. Somutlaşmış mahkeme kararları ve yolsuzlukların boyutu vatandaşlarımızın bilgisine sunulmalı, toplumsal kafa karışıklığı önlenmelidir" ifadelerini kullandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ NİHAYETE ERECEK"

Terörle mücadele ve PKK'nin fesih sürecine de değinen Bahçeli, Türkiye'nin sanal meselelerle yönlendirilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, "Terörsüz Türkiye adımları ciddiyetle ve samimiyetle devam edecek ve nihayete erdirilecektir" dedi.



'CAYDIRICI GÜÇ KULLANILMALIDIR'

Suudi Arabistan'a Askeri Destek ve Caydırıcı Güç Vurgusu Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'da gerçekleştirdiği saldırılara sert tepki gösteren Bahçeli, diplomatik yolların yetersiz kalması durumunda askeri seçeneklerin masada olması gerektiğini savundu:



"Ne Mescid-i Aksa’ya, ne Kabe’ye ne de Hazreti Resulullah’ın kutlu mabedine yönelik saldırılara tahammül göstermeyiz. Diplomasinin imkanları yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılmalıdır. Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi için imkan sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.