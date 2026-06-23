Kaynak: Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Fransa'da G7 liderleri bir araya gelmiştir. Kağıt üzerinde hayli kabarıktır. Küresel ekonominin atılan bombalar ve mutabakatlar arasında sıkışmıştır.

Tüm bu ağır gündemlerin üstüne ABD Başkanı Trump'ın toplantıya girerken söylediği patron benim sözü damga vurmuştur. Bu söz gelişigüzel söylenmiş bir cümle değil G7'deki güç dengesinin gerçek maiyetini gösteren ibretlik bir itiraftır.

"AVRUPA HANGİ CÜRETLE BİZE DİL UZATABİLİR!"

Aynı Avrupa kendi güvenlik boşluğunu nasıl dolduracağını kara kara düşünmektedir. Avrupa Türkiye'ye demokrasi hukuk ve dış politika dersi vermeye kalkmakta rapor kılıfına sokmuş ithamları ve tehditlerini ısrarla sürdürmektedir.

Gaflet uykusunda rüyaya dalanlar iyi duysun, kulağını açsın ve işitsin Türk milletine biçim verecek terzi daha anasının karnından doğmamıştır. Atalarımızın boşuna el atına binen tez iner dememiştir. Yıllardır kendi güvenliğini başkasının atına bindirenler şimdi o atın dizginlerinin kendi elinde olmadığını anlamıştır. Böyle bir Avrupa hangi yüzle Türkiye'ye ayar vermeye kalkacak hangi cüretle devletimizin makamlarına dil uzatacaktır.

AP'NİN AKIN GÜRLEK RAPORU

raporun en vahim bölümlerinden biri yargı gücümüze abluka altına alma teşebbüsüdür. Arsız, sapkın ve umarsız; delalet dili, sıradan bir eleştiri olarak değerlendirilemez. Devam eden yargı süreçlerini siyasi saiklerle yorumlamak, bağımsız Türk mahkemelerini yönlendirmeye kalkmak vesayet hevesidir. Yüce Türk yargısı Brüksel salonlarında yazılan raporların himayesinde karar vermez. Türkiye Cumhuriyeti, dış aktörlerin imalarıyla yüzü batıya çevrilip hizaya getirilemez. Herkes ayağını denk alacak. Bize sınır ötesinden ayar vermeye kalkan her kim varsa Türkiye Cumhuriyeti devletinin egemenliğine yan gözle bakmamayı öğrenecektir.

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