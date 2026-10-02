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Yeniçağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti...

12,48 liralık benzin zammı, enflasyonu yükseltir korkusuyla 3 taksite bölündü. İlk taksit 4,15 lira olarak

litre fiyatına yansıdı, diğerleri kasım ve aralıkta. Vatandaş böylece taksitli zamlarla tanışmış oldu.

KADEMELİ ÖTV GEÇİŞİ KARARI

Akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi, dün itibarıyla sona erdi. Eşel mobil sisteminin sona ermesiyle benzine tek seferde yapılması beklenen 12,48 TL’lik rekor zammın ekim ayı enflasyonunda şok artış getireceği endişesiyle “kademeli ÖTV geçişi” kararı alındı. Böylece zam 3 takside bölündü. Alınan kararla benzine ilk etapta KDV dâhil 4 TL 15 kuruş zam yapıldı; kalan vergi artışlarının kasım ve aralık aylarında iki eşit dilim halinde yansıtılacağı bildirildi.

NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM

Bu zamla İstanbul’da kurşunsuz benzin ortalama 84,60 TL’ye, motorin 97,10 TL, LPG 36,44 TL’ye yükseldi. Ankara’da benzin 85,55, motorin 98,20 TL, LPG 36,54 TL oldu. İzmir’de benzinin litresi 85,85 TL’ye, motorinin 98,50 TL, LPG’nin ise 36,44 TL’ye fırladı. Birçok şehirde bunun da üstüne çıktı. Benzin istasyonuna gelen vatandaş da artan fiyatlara tepki gösterdi. Akaryakıt maliyetlerinin işlerini doğrudan etkilediğini belirten Murat Dereli, “Zaten kazanmıyorum. Artık ne yapacağımı bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

HER KESİMİ KÖTÜ ETKİLİYOR

İsmail Kayacan ise “Vatandaşın cebinden çıkıyor hep. Yüzü geçecek kesin de, yüzden aşağıya inmez gibi artık. Herkes etkileniyor, ister aracı olsun, ister olmasın. Araç fiyatlarını da etkiliyor. Yakıt, üretim, tarım, her şey darbe yiyor. Hele asgari ücretlinin, emeklinin işi çok daha zor” diye konuştu. Yakıt almak için istasyona gelen bir kadın vatandaş da akaryakıt fiyatlarındaki artışın tarım ve üretim maliyetlerine yansıyacağını belirterek, “Sonuçta tarımda yine mazot gibi ham maddeye zam geliyor. Bunlar bütün herkesi kötü etkiliyor” dedi.