Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve Süper Lig hakemi Yasin Kol'un da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmaya ilişkin eski hakem Süleyman Abay'ın 'tanık' sıfatıyla verdiği ifadesi ortaya çıktı.

'BU İŞLERİN ARKA PLANINDA AHMET ŞAHİN'İN DE OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM'

Eski hakem Süleyman Abay 'tanık' sıfatıyla verdiği ifadesinde, "2024-2025 sezonu başında 27 Temmuz 2024 tarihinde açıklanan hakem ve gözlemci listesinde ismim bulunmaktaydı. Bu liste açıklandıktan sonra seminere katıldım. Semineri başarılı bir şekilde tamamladım. Ligler başladı. Daha sonrasında Yine teamüllere aykırı bir şekilde 28 Ağustos 2024 tarihinde ikinci bir yeni liste yayınlandı. Bu listede ismim yoktu. Görevim sonlandırılmıştı. Bunun üzerine Tahkim Kurulu'na başvuruda bulundum. Tahkim Kurulu 4 ret 3 onay ile oy çokluğu ile başvurumu reddetti.

Şu an bu dosyam Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde bulunuyor. Halen dava devam etmektedir. Bu listede bulunan hakem ve gözlemcilerin ortak özelliği TFF başkanı olan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Trabzonspor başkanlığı döneminde Trabzon maçlarında görev alan hakem ve gözlemcilerin olmasıdır. 8 Mart 2022 döneminde açıklanan listenin arka planında o dönem MHK üyesi olan ve şu an yeniden Ferhat Gündoğdu'nun ekibinde yer alan ancak geçen sezon ortasında istifa edip ayrılan Ahmet Şahin vardır.

Kendisi hem 2022 yılında yapılan listede hem de bu dönem yapılan listede ismimizin olmamasının sebeplerindendir. Ahmet Şahin inşaat işi yapmaktadır. Futbol camiasında son dönemde dile getirilen 'yapı' kelimesinin karşılığı olarak Ahmet Şahin'in incelenmesi neticesinde ortaya çıkacak ilişkiler bu düzeni ortaya koyacaktır. Ferhat Gündoğdu ile herhangi bir şahsi husumetimiz olmadı. Kendisinin de benimle olmadığını düşünüyorum. Ancak insanların yönlendirmesi ile bu şekilde talimat alarak hareket ettiğini düşünüyorum. Söylediğim üzere bu işlerin arka planında Ahmet Şahin'in de olduğunu düşünüyorum" dedi.