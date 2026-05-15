Baharın gelmesiyle birlikte doğa canlanırken, insan vücudu ani sıcaklık, basınç ve nem değişimlerine ayak uydurmakta zorlanabiliyor. Tıpta mevsimsel adaptasyon süreci olarak adlandırılan "bahar yorgunluğu"; halsizlik, eklem ağrıları, konsantrasyon eksikliği ve sürekli uyuma isteğiyle kendini gösteriyor. Uzmanlar, bu geçici durumu kalıcı bir enerjiye dönüştürmenin yaşam tarzındaki küçük dokunuşlarla mümkün olduğunu belirtiyor.

SU TÜKETİMİNİ ARTIRIN

Hücrelerin yenilenmesi ve toksinlerin vücuttan atılması için günde en az 2-2.5 litre su içmeye özen gösterin. Dehidrasyon (susuzluk), yorgunluk hissinin en büyük tetikleyicisidir. Ağır, yağlı ve işlenmiş karbonhidratlı yiyecekler yerine; taze enginar, kuşkonmaz ve çilek gibi bahar sebze-meyvelerini tüketin. Akdeniz tipi beslenme enerjinizi zirveye taşır.

UYKU DÜZENİNE SADIK KALIN

Vücudun biyolojik saatini korumak için her gün aynı saatte yatağa girin. Uyku kalitesini artıran melatonin hormonundan maksimum verim alabilmek için tamamen karanlık bir odada uyumayı tercih edin.

Haftada 3 gün yapacağınız 30 dakikalık hafif tempolu yürüyüşler, mutluluk hormonu serotonin salgılanmasını sağlayarak uyuşukluğu üzerinizden atar.

Geçmeyen halsizliklerin arkasında D ve B12 vitamini ya da demir eksikliği olabilir. Bu dönemde bir uzmana danışarak gerekli takviyeleri almak süreci hızlandırır.

Uzmanlar, bu geçiş döneminde vücuda adapte olması için zaman tanımanın ve stresten uzak durmanın da en az doğru beslenmek kadar kritik olduğunu vurguluyor.





