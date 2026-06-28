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Kaynak: İHA

Irak güvenlik güçleri, başkent Bağdat’ta yolsuzluk iddialarına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Terörle Mücadele Servisi ile Özel Kuvvetler tarafından sabah saatlerinde başlatılan operasyonda, çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Operasyon kapsamında, hükümet binaları ve diplomatik temsilciliklerin bulunduğu, yoğun güvenlik önlemleriyle korunan Yeşil Bölge’nin yanı sıra Şaab, Yermuk, Zeyune ve Mansur semtlerinde de aramalar yapıldı. Güvenlik kaynaklarına göre, yolsuzluk, kamu kaynaklarının usulsüz kullanımı ve haksız mal edinme suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 20 üst düzey isim gözaltına alındı.

Irak basınında yer alan haberlere göre gözaltına alınanlar arasında hükümet yetkilileri, danışmanlar, güvenlik görevlileri, iş insanları ve eski Başbakan Muhammed Şiya Sudani hükümetinde görev yapan bazı bakanlar da bulunuyor.

Operasyon sırasında Yeşil Bölge’ye giriş ve çıkışlar tamamen kapatılırken, bölgede çok sayıda kontrol noktası oluşturuldu. Bölgeden ayrılmak isteyenler sıkı güvenlik kontrollerinden geçirildi.

Irak Yüksek Yargı Konseyi ile hükümet tarafından operasyon ve gözaltılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Mayıs ayında göreve başlayan Başbakan Ali Zeydi, ilk konuşmasında yolsuzlukla mücadele, ekonomik reform ve kamu hizmetlerinde iyileştirme sözü vermişti. Gerçekleştirilen bu operasyon, söz konusu vaatler kapsamında atılan önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.