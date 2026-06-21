2026 FIFA Dünya Kupası'nda I Grubu'nda mücadele eden Irak 23 Haziran'da turnuvanın favorilerinden Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Irak Teknik Direktörü Graham Arnold'ın Mbappe'yi durdurma planı herkesi güldürdü - Resim : 1

MBAPPE SORUSUNA GÜLDÜREN CEVAP

İlk maçta Norveç'e 4-1 yenilen Irak'te teknik direktör Graham Arnold, basın mensuplarından gelen 'Mbappe'yi nasıl durduracaksınız?' şeklindeki soruya verdiği cevapla gündem oldu.

62 yaşındaki Avustralyalı teknik adam, "Mbappe'yi durdurmak için 'FIFA'ya 3 kaleciyle oynayabilir miyiz?' diye soracağız." diyerek herkesi güldürdü.

Irak Teknik Direktörü Graham Arnold'ın Mbappe'yi durdurma planı herkesi güldürdü - Resim : 2

FRANSA İLK MAÇTA GÖZDAĞI VERMİŞTİ

Turnuvaya Senegal'i 3-1 yenerek güçlü bir başlangıç yapan Fransa'da Real Madridli yıldız Kylian Mbappe attığı 2 golle galibiyetin mimarı olmuştu.

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