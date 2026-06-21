2026 FIFA Dünya Kupası'nda I Grubu'nda mücadele eden Irak 23 Haziran'da turnuvanın favorilerinden Fransa ile karşı karşıya gelecek.
MBAPPE SORUSUNA GÜLDÜREN CEVAP
İlk maçta Norveç'e 4-1 yenilen Irak'te teknik direktör Graham Arnold, basın mensuplarından gelen 'Mbappe'yi nasıl durduracaksınız?' şeklindeki soruya verdiği cevapla gündem oldu.
62 yaşındaki Avustralyalı teknik adam, "Mbappe'yi durdurmak için 'FIFA'ya 3 kaleciyle oynayabilir miyiz?' diye soracağız." diyerek herkesi güldürdü.
FRANSA İLK MAÇTA GÖZDAĞI VERMİŞTİ
Turnuvaya Senegal'i 3-1 yenerek güçlü bir başlangıç yapan Fransa'da Real Madridli yıldız Kylian Mbappe attığı 2 golle galibiyetin mimarı olmuştu.