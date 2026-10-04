"Baby Shaq" lakabıyla tanınan eski Yunan basketbolcu Sofoklis Schortsanitis, SDNA'ya verdiği röportajda Ergin Ataman hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Maccabi Tel Aviv'e transfer olmadan önce Ergin Ataman'ın kendisiyle iletişime geçtiğini belirten Schortsanitis, deneyimli başantrenörün çalışma tarzını beğenmediği için teklifi kabul etmediğini ifade etti.

'OYUNCULARA KARŞI DAVRANIŞ ŞEKLİNİ SEVMİYORUM'

Sofoklis Schortsanitis'in açıklamaları şu şekilde:

"Ergin Ataman için oynama fırsatım oldu. Benimle iletişime geçti ancak onun için oynamak istemediğimi söyledim. Bu, Maccabi Tel Aviv'e gitmeden önceydi. Oyunculara karşı davranış şeklini sevmiyorum. Bu bir karakter meselesi.

Hatta menajerime, ‘Onunla çalışırsam ikinci maçta kavga ederiz’ dedim. Onun takımında antrenman yaparsam kavga ederdik. Bundan hiç şüphem yok. Bir şeyden hoşlanmadığında oyunculara karşı sergilediği tavırlara bakılırsa, aramızda kesinlikle kötü bir olay yaşanırdı."