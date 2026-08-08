Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazası bir aileyi yasa boğdu. İki otomobilin çarpışması sonucu 54 yaşındaki Ayşe Bozkurt yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı-Emet karayolunun Derecikköy kavşağında meydana geldi. Emet yönünden Tavşanlı istikametine ilerleyen A.U.B. yönetimindeki 16 ABK 691 plakalı otomobil ile Tavşanlı’dan Derecik köyü yönüne geçmeye çalışan R.K. idaresindeki 10 ALD 182 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki araçta da büyük çapta hasar meydana geldi.
BABASINI ZİYARETE GİDİYORDU
Kazada A.U.B.’nin kullandığı otomobilde yolcu olarak bulunan 2 çocuk annesi Ayşe Bozkurt ağır yaralandı. Bozkurt’un ayağı kırılan babasını ziyaret etmek amacıyla oğluyla birlikte Simav’dan Tavşanlı’ya doğru yola çıktığı öğrenildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Bozkurt, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
HASTANEYE ULAŞAMADAN HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralı olarak ambulansa alınan Bozkurt, Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi’ne götürülürken yaşamını yitirdi.
Kazada yaralanan diğer 5 kişinin hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü, sürücülerden R.K.’nin sağlık durumunun ise ciddiyetini koruduğu belirtildi.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Ayşe Bozkurt’un cenazesi, helallik alınması için Simav ilçesine bağlı Semerköy’deki baba evine getirildi. Ailesi, yakınları ve köy sakinleri Bozkurt’un cenazesinin gelişi sırasında büyük üzüntü yaşadı.
Helallik alınmasının ardından Semerköy Camii’ne götürülen Bozkurt’un cenazesi, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.