DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, en düşük emekli maaşının 23 bin 552 liraya yükseltilmesi teklifini eleştirerek, “Emeklilerimize sadaka vermiyorsunuz, lütuf dağıtmıyorsunuz. Yıllarca çalışarak, prim ödeyerek hak ettikleri insanca yaşamı sağlamak zorundasınız” ifadelerini kullandı.

Yeni Yol Grubu’nun TBMM’de düzenlenen haftalık grup toplantısında emeklilerin yaşadığı ekonomik sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Babacan, emekliliğin hayatın en huzurlu dönemi olması gerekirken milyonlarca kişi için geçim mücadelesine dönüştüğünü belirterek, emeklilerin Meclis’ten çıkacak torba yasayı beklediğini söyledi.

Babacan şu ifadeleri kullandı:

“En düşük emekli maaşı için sunulan teklif ne kadar? Yirmi üç bin beş yüz elli iki lira. Şimdi en düşük emekli maaşının bu kadar küsuratlı, adeta kuyumcu terazisiyle ölçülerek ortaya konduğunu, sanki gramla dağıtıyorlar maaşı mübarekler. Hiç görmemiştik doğrusu. Yani en düşük emekli maaşı belli bir rakam olur. Hatırda kalması kolay bir rakam olur. Yıllarca da böyle olmuştur.

Yirmi üç bin beş yüz elli iki. Elli lirası var. Hatta iki lirası da var değil mi? Çok önemli iki lirası yani. İki lira demek bugün bir dilim ekmek ya. Bir dilim ekmek iki lira zaten. Bırakın bir ekmeği.

Hangi akla hizmet bu işleri yaparlar? Ne yapmaya çalışıyorlar? İnanın akıl alır gibi değil. Ama ben düşündüğümde hani az çok bu işlerden de anlayan, bu işleri yapmış birisi olarak bunu ancak yabancı yatırımcılara anlatmak için yaparsınız. Yani dersiniz ki ‘bakın enflasyondan bir kuruş fazla vermiyoruz, merak etmeyin. Yeter ki paranızı bize getirin. Yeter ki döviz getirin. Biz size yüksek faiz vereceğiz. Milletten alacağız, size faiz olarak vereceğiz. Korkmayın, paranız güvencede.’

Ben bunu açıkçası böyle anlıyorum. Başka bir şey değil. Yani kendi emeklisini, kendi vatandaşını önceleyen bir devlet, emekli maaşı ile ilgili böyle hesaplara girmez."

“BİR EMEKLİ MAAŞI BİR AİLEYİ GEÇİNDİRMEZ”

En düşük emekli maaşıyla büyükşehirlerde geçinmenin mümkün olmadığını belirten Babacan, kira, elektrik, doğalgaz, su ve gıda giderlerine dikkati çekti.

Babacan, “Eğer bir aileye bir emekli maaşı giriyorsa, o ailenin geçinmesi imkansız. Bugün bir emekli maaşı bir aileyi geçindirmez. Gıda masrafına bile yetmez” diyen Babacan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Sadece kira değil, elektrik değil. Çarşıya pazara gideceksiniz ya. Torununuza bir harçlık vereceksiniz ya, bir harçlık. Ve bütün bunları yirmi üç bin beş yüz elli iki lirayla yapacaksınız. Gerçekten el insaf. Emeklilerimize sadaka vermiyorsunuz, lütuf dağıtmıyorsunuz. Yıllarca çalışarak, prim ödeyerek hak ettikleri insanca yaşamı sağlamak zorundasınız. Emekli maaşı açlık sınırının altında, yoksulluk sınırının çok uzağında kalıyorsa orada siz sosyal devletten falan söz edemezsiniz. Biz emeklilerimizi enflasyona ezdiren değil, onların emeğini ve alın terini koruyan bir anlayışı savunuyoruz.”

“İNSANCA YAŞAM HAKKINDAN TASARRUF OLMAZ”

Babacan, bir ülkenin gücünün saraylar, konvoylar ve törenlerle ölçülemeyeceğini belirterek, ülkenin gerçek gücünün emeklilerinin yaşam standardıyla anlaşılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İtibardan tasarruf olmaz” sözlerine atıfta bulunan Babacan, “Ben de diyorum ki insanca yaşam hakkından tasarruf olmaz. Alın terinden, emekten tasarruf olmaz. Emeklinin maaşından tasarruf olmaz” diye konuştu.

Devletin itibarının vatandaşların yaşam koşullarıyla ölçüldüğünü savunan Babacan, iktidara emeklilerin yanı sıra asgari ücretlilerin, çiftçilerin ve esnafın sorunlarını dinleme çağrısında bulundu.