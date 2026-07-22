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Kaynak: AA

En düşük emekli aylığını artıran düzenlemeyi de içeren 34 maddelik kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanırken, maddelere geçildi.

Teklife göre en düşük emekli aylığına yüzde 17,76 oranında zam yapılacak. Düzenlemenin yasalaşması halinde en düşük emekli maaşı 23 bin 552 liraya yükselecek.

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞI'NIN YETKİLERİ GENİŞLİYOR

Kanun teklifiyle birlikte internet alan adlarına ilişkin strateji belirleme, politika oluşturma ve düzenleme yapma yetkisi Siber Güvenlik Başkanlığı'na verilecek.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen internet sitelerine ise her bir ihlal için 20 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabilecek.

TURİZM VE SİNEMA SEKTÖRÜNE YENİ DESTEKLER

Teklifte turizm ve sinema sektörüne yönelik teşvikler de yer alıyor. Buna göre yıl sonuna kadar turizm tesislerine çalışan başına aylık 3 bin 500 lira prim desteği sağlanacak.

Öte yandan medya hizmet sağlayıcıları ile dijital platformların yıllık net satış gelirlerinin yüzde 2'si, sinema sektörünü desteklemek amacıyla ayrılacak. Böylece dijital platformlardan elde edilen gelirlerin yeni sinema projelerinin finansmanında kullanılması hedefleniyor.

ULUSLARARASI OKULLARA YAPTIRIM

Düzenleme kapsamında uluslararası okulların mevzuata aykırı şekilde Türk öğrenci kaydetmesi halinde ağır yaptırımlar uygulanacak.

Bu kapsamda söz konusu kurumlara brüt asgari ücretin 20 katı tutarında idari para cezası kesilebilecek, ayrıca faaliyet ruhsatlarının iptal edilmesinin de önü açılacak.