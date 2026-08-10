Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde 51 yaşındaki bir baba, kendisine zarar verebileceğini öne sürdüğü fiziksel ve zihinsel engelli 15 yaşındaki oğlunun ellerini ve ayaklarını zincirle bağladı. Olayın ortaya çıkmasının ardından baba hakkında adli soruşturma başlatılırken, çocuk bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirildi.

ZİNCİRLE BAĞLAMIŞ

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde yaşanan olayda, edinilen bilgilere göre, mahallede ikamet eden İ.A. (51), fiziksel ve zihinsel engelli oğlu A.M.A.'nın (15) kendisine zarar verebileceğini iddia ederek ellerini ve ayaklarını zincirle bağladı.

Durumun tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Olayla ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek baba İ.A. hakkında adli inceleme başlatıldı.

Mağdur çocuk A.M.A. ise bakım ve barınma hizmetlerinden faydalanması amacıyla Arifiye Bakım ve Rehabilitasyon Aile Danışma Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.