Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım’ın, Borussia Dortmund’un golcüsü Serhou Guirassy ve Alman kulübüyle sözlü anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Seçimi kazanması halinde transferi resmiyete dökmeyi planlayan Yıldırım’ın, Vedat Muriqi’nin ardından Guirassy’yi de kadroya katarak güçlü bir hücum hattı oluşturmak istediği iddia edildi. Gineli yıldızın ise İstanbul ve Türkiye hakkında bilgi toplamaya başladığı belirtildi.

SÖZLÜ ANLAŞMA SAĞLANDIĞI İDDİASI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Yıldırım, Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ve Alman kulübüyle sözlü anlaşmaya vardı. Haberde, Yıldırım’ın seçimi kazanması halinde görüşmelerin resmiyete döküleceği ve transfer sürecinin hızla tamamlanacağı belirtildi.

TÜRKİYE HAKKINDA ARAŞTIRMA YAPTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Transfer iddialarını güçlendiren bir diğer detay ise Guirassy’nin Türkiye ile ilgili araştırmalar yapmaya başlaması oldu. Gineli futbolcunun İstanbul’daki yaşam koşulları ve Türkiye hakkında bilgi topladığı öne sürüldü.

GÜÇLÜ HÜCUM HATTI PLANI

Aziz Yıldırım’ın seçimi kazanması halinde Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy’yi aynı dönemde kadroya katmayı hedeflediği iddia ediliyor. Bu planla sarı-lacivertli ekibin yeni sezonda hücum hattını önemli ölçüde güçlendirmesi amaçlanıyor.

SEZONA DAMGA VURDU

Borussia Dortmund’un önemli hücum silahlarından biri olan Serhou Guirassy, geride kalan sezonda 46 resmi maçta görev aldı. Gineli golcü, bu karşılaşmalarda 22 gol ve 6 asistlik performansıyla 28 gole doğrudan katkı sağladı.