Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Türk savunma ve gemi inşa sektöründe dikkat çeken yeni bir yatırım gündeme geldi.

Haber Denizde'nin haberine göre iş insanı ve Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu Dearsan Gemi İnşaat Sanayi A.Ş., Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde yeni bir üretim tesisi kurmaya hazırlanıyor.

Şirketin planladığı yatırım kapsamında askeri ve sivil amaçlı deniz araçlarının gövde imalatının yapılması hedefleniyor.

ÇED SÜRECİ BAŞLADI

Dearsan’ın Kocaeli’nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi’nde hayata geçirmeyi planladığı “23,5 Metreye Kadar Tekne ve Gemi İmalatı” projesi için resmi süreç başladı.

Kocaeli Valiliği’ne sunulan dosya doğrultusunda proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi süreci başlatıldı.

Yatırımın, Aziz Yıldırım’a ait Gül Han Denizcilik arsasında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

YATIRIM BEDELİ 16,45 MİLYON TL

Projenin toplam yatırım bedeli 16,45 milyon TL olarak belirlendi.

Yeni tesisin, 5 bin 823 metrekaresi kapalı alan olmak üzere toplam 10 bin 734 metrekarelik alanda kurulması hedefleniyor.

Tesiste askeri ve sivil deniz araçlarının imalat süreçlerinde kullanılacak bölümlerin yer alması planlanıyor.

YILDA 3 DENİZALTI ÜRETİLEBİLECEK

Projede en dikkat çeken detaylardan biri denizaltı üretim kapasitesi oldu.

Planlanan tesisin yıllık üretim kapasitesi kapsamında farklı boyutlarda askeri gemi, savaş gemisi, yolcu gemisi ve denizaltı imalatı öngörülüyor.

Buna göre tesiste yıllık olarak:

23,5 metreye kadar 8 askeri gemi

20 metreye kadar 20 savaş gemisi

15 metreye kadar 40 savaş gemisi

23,5 metreye kadar 8 yolcu gemisi

20 metreye kadar 20 yolcu gemisi

15 metreye kadar 40 yolcu gemisi

3 denizaltı

üretilebileceği bildirildi.

464 BİN TON SAC İŞLENECEK

Yeni tesiste gemi endüstrisinin ihtiyaçları doğrultusunda yoğun sac işleme faaliyeti de yapılacak.

Proje kapsamında yıllık 464 bin ton sac işlenmesi planlanıyor.

Bu kapasiteyle tesisin, Dearsan’ın askeri ve sivil deniz aracı üretim süreçlerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

ÜRETİMİN BİR BÖLÜMÜ TUZLA’DA YAPILACAK

Dearsan’ın yeni üretim modelinde tesisler arasında iş bölümü yapılması planlanıyor.

Sac kesim işlemlerinin şirketin Tuzla’daki tersanesinde ve CNC merkezlerinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Çayırova’daki tesiste ise blok birleştirme, elektrik ve mekanik tesisat montajı, izolasyon çalışmaları ve makine dairesi donatımları yapılacak.

Bu aşamaların ardından deniz araçlarının gövde imalatının tamamlanması planlanıyor.

ARAÇLAR KARAYOLUYLA TUZLA’YA TAŞINACAK

Çayırova’daki yeni tesisin kıyı şeridinde bulunmaması nedeniyle üretimi tamamlanan deniz araçları karayolu üzerinden Tuzla’daki Dearsan Tersanesi’ne taşınacak.

Araçların burada denize indirilmesi, nihai test süreçlerinden geçirilmesi ve teslimat işlemlerinin tamamlanması planlanıyor.

Yeni yatırımın hayata geçirilmesiyle birlikte Dearsan’ın gemi ve denizaltı üretim kapasitesini genişletmesi hedefleniyor.