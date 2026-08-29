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Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı devam ediyor. Galatasaray evinde Göztepe ile karşı karşıya geliyor.

Rams Park'ta saat 21:30'da başlayacak zorlu mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

GALATASARAY'DA BATRAKOV İLK KEZ KADRODA

Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov maç kadrosunda yer alıyor. Okan Buruk'un yedek kulübesinde başlattığı Rus futbolcuya maçın gidişatına göre şans vermesi bekleniyor.

GALATASARAY-GÖZTEPE İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Barış, Osimhen.

Göztepe: Gugeshashvili, Taha, Ege, Bokele, Akonnor, Miroshi, Rhaldney, Arda, Efkan, Henrique, Janderson