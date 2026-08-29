Yeniçağ Gazetesi
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Ehliyet sınavında bir dönem sona erdi: Devrim niteliğinde değişiklik

Sürücü adayları artık ezbere dayalı sabit parkur uygulaması yerine, serbest güzergah sistemiyle doğrudan akan trafikte sınava tabi tutulacak.

Kaynak: İHA
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Ehliyet sınavında bir dönem sona erdi: Devrim niteliğinde değişiklik - Resim: 1

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ehliyet alma sürecine ilişkin köklü değişiklik yapıldı.

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Ehliyet sınavında bir dönem sona erdi: Devrim niteliğinde değişiklik - Resim: 2

Yıllardır uygulanan ve adayların ezberleyerek geçebildiği 'sabit parkur' yerine 'serbest güzergâh' adı verilen yeni bir sistem kademeli olarak uygulamaya geçiriliyor.

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Ehliyet sınavında bir dönem sona erdi: Devrim niteliğinde değişiklik - Resim: 3

Eskişehir'de bir sürücü kursunun yetkilisi Salih Er, konuyla ilgili değerlendirmeler yaptı.

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Ehliyet sınavında bir dönem sona erdi: Devrim niteliğinde değişiklik - Resim: 4

Yeni serbest sisteme göre yapılacak olan sınavın 1 saati bulacağını söyleyen Er, bu düzenlemenin profesyonel sürücüler yetiştirilmesi açısından güzel bir gelişme olduğunu söyledi.

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Ehliyet sınavında bir dönem sona erdi: Devrim niteliğinde değişiklik - Resim: 5

Düzenlenen yeni sınav yönetmeliği hakkında "Direksiyon sınav güzergahı tamamıyla değişiyor" diyen Er, kararın devrim niteliğinde olduğunu dile getirdi.

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Ehliyet sınavında bir dönem sona erdi: Devrim niteliğinde değişiklik - Resim: 6

Daha önceki sınav sisteminde belirli bir güzergah üzerinden hareket edildiğini söyleyen Er, "Getirilen serbest güzergah sınav sistemi ile aday sürücüler şehirde, ilde ve ilçede normal akan trafikte sınava başlayacak. Daha öncesinde iki duba arasında park sistemi yapılıyordu. Yeni sistem ile gerçek araçlar arasında aday park etmeye çalışacak." diye konuştu.

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Ehliyet sınavında bir dönem sona erdi: Devrim niteliğinde değişiklik - Resim: 7

Adayların çevre yolunda da eğitim göreceğine işaret eden Er, şunları söyledi:

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Ehliyet sınavında bir dönem sona erdi: Devrim niteliğinde değişiklik - Resim: 8

"Belirli bir azami sürate ulaşılması sağlanacak. Bu sürate ulaştıktan sonra gerekirse alışveriş merkezlerinin otoparklarına kadar giriş çıkış yapması sağlanarak sınavı tamamlayacak."

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Ehliyet sınavında bir dönem sona erdi: Devrim niteliğinde değişiklik - Resim: 9

SINAV 1 SAATE ÇIKACAK

Daha önceki sınavın yaklaşık 35 dakika sürdüğünü dile getiren Er, yeni sınav yönetmeliğine göre, sınavın 1 saate kadar süreceğini söyledi.

Er, "Önceki sınav düzeninde direksiyon eğitimleri ortalama 14-16 saat sürmekteydi. Şu anda ise 24 saate yükselecek." diye konuştu.

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Ehliyet sınavında bir dönem sona erdi: Devrim niteliğinde değişiklik - Resim: 10

Er, son olarak sınav güzergahı genişlediği için adayların mecburen yüksek direksiyon eğitimi almak zorunda kalacaklarını sözlerine ekledi.

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