Ehliyet sınavında bir dönem sona erdi: Devrim niteliğinde değişiklik

Daha önceki sınav sisteminde belirli bir güzergah üzerinden hareket edildiğini söyleyen Er, "Getirilen serbest güzergah sınav sistemi ile aday sürücüler şehirde, ilde ve ilçede normal akan trafikte sınava başlayacak. Daha öncesinde iki duba arasında park sistemi yapılıyordu. Yeni sistem ile gerçek araçlar arasında aday park etmeye çalışacak." diye konuştu.