Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, TV100'e yaptığı açıklamalarda transferden teknik direktör planlamasına kadar birçok konuda önemli mesajlar verdi.

'İKİ OYUNCUYLA SON AŞAMADAYIZ'

Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Yıldırım, iki futbolcuyla görüşmelerde önemli mesafe kat edildiğini açıkladı.

Yıldırım, "İki oyuncuyla görüşüyoruz, son aşamaya geldik. Bu konulara girince oyuncunun fiyatı artıyor. Biri için şu andaki mevcut yönetim rakamı belirlemiş. Kulübüyle ilgili konuşma yapılıyor. Yarın veya seçimden sonra söyleyebiliriz. Ama iki tane santrfor gelecek." dedi.

TEKNİK DİREKTÖR İÇİN KARAR VERİLMEDİ

Teknik direktör konusunun henüz netleşmediğini ifade eden Aziz Yıldırım, yerli veya yabancı alternatiflerin değerlendirildiğini söyledi.

Yıldırım, "Teknik direktör kararını henüz vermedik. Yerli de olabilir yabancı da. Seçimden sonra açıklarız." ifadelerini kullandı.

SAMANDIRA'YA ESKİ YILDIZLAR

Fenerbahçe'nin kulüp kültürünü yeniden güçlendirmek istediklerini belirten deneyimli başkan adayı, Samandıra'da eski futbolculara görev vermeyi planladıklarını açıkladı.

"Dzeko, Kuyt ve Volkan Demirel gibi bu kulübün ruhunu taşıyan isimlerin Samandıra'da olmasını istiyoruz." diyen Yıldırım, ihtiyaç olması halinde Alex de Souza'nın da kulüpte görev alabileceğini söyledi.

Seçime günler kala Aziz Yıldırım'ın transfer ve futbol yapılanmasına ilişkin açıklamaları sarı-lacivertli camiada geniş yankı uyandırdı.