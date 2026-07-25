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Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için önemli bir bütçe artışına hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yönetimin, Basketbol Şube Sorumlusu Ömer Onan'ın hazırladığı bütçe planına onay verdiği öne sürüldü.

YÖNETİMDEN BÜTÇE ARTIŞINA ONAY

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Başkan Aziz Yıldırım ile yönetim kurulu üyeleri, basketbol şubesinin bütçesinin artırılması yönündeki sunumu kabul etti.

Geçtiğimiz sezon 35-37 milyon Euro seviyesinde olan bütçenin yeni sezonda 45 milyon Euro seviyesine çıkarılması hedefleniyor.

AVRUPA'NIN EN GÜÇLÜ KADROLARINDAN BİRİ KURULACAK

Bütçe artışıyla birlikte Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadrosunu daha da güçlendirerek EuroLeague'de şampiyonluk hedefi doğrultusunda önemli transferlere imza atması bekleniyor.

CHOBANI İLE SPONSORLUK GÖRÜŞMESİ YAPILDI

Öte yandan sarı-lacivertli kulübün geçtiğimiz günlerde Chobani Grubu ile basketbol şubesi özelinde bir görüşme gerçekleştirdiği de aktarıldı.

Şimdilik resmi bir anlaşma bulunmasa da taraflar arasındaki temasların sürdüğü ve ilerleyen günlerde sürpriz bir sponsorluk iş birliğinin gündeme gelebileceği ifade edildi.