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Fenerbahçe'nin yeni transferi Shane Larkin, sarı-lacivertli kulüpteki hedeflerinin başında EuroLeague şampiyonluğunun geldiğini söyledi.

FB TV'ye konuşan milli basketbolcu, yeni takımında büyük başarılara imza atmak için sabırsızlandığını ifade etti.

'YENİDEN FİNAL FOUR'A DÖNMEK İSTİYORUM'

2018 yılından bu yana Türkiye'de yaşadığını hatırlatan Larkin, "Burada geçirdiğim süre boyunca Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir taraftar kitlesine sahip olduğunu gördüm. Böylesine büyük bir ailenin parçası olacağım için çok heyecanlı ve gururluyum. Yeniden Dörtlü Final'e dönmeye ve Avrupa Ligi'nde bir şampiyonluk daha kazanmaya inanılmaz derecede açım." dedi.

'AVRUPA'NIN EN İYİ DÖRT TAKIMINDAN BİRİYİZ'

Kadro kalitesine de dikkat çeken tecrübeli oyun kurucu, "Kadroya baktığımda yetenek ve tecrübe açısından Avrupa'nın en iyi dört takımından biri olduğumuzu düşünüyorum. Hatta ligin en iyi guard rotasyonunun bizde olduğunu söyleyebilirim. Kariyerimde birçok başarı kazandım ama daha önce hiç bu kadar büyük bir kulübün parçası olmadım." ifadelerini kullandı.

'FİNAL FOUR'U DIŞARIDAN İZLEMEK CAN SIKIYOR'

Anadolu Efes'te geçirdiği sekiz yılı değerlendiren Larkin, son üç sezonda Final Four'a kalamamanın kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi.

Larkin, "Her yıl Final Four'u dışarıdan izlemek bir süre sonra sizi rahatsız etmeye başlıyor. Orası benim mücadele etmek istediğim yer. Şimdi Sarunas Jasikevicius'un çalıştırdığı böyle büyük bir kulüpte yeniden Final Four'a ulaşmanın herkesin ortak hedefi olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

FENERBAHÇE TARAFTARINA ÖVGÜ

Transferinin ardından taraftarlardan gördüğü ilgiden etkilendiğini belirten yıldız basketbolcu, "Kariyerim boyunca böylesine büyük bir taraftar kitlesinden hiç bu kadar yoğun sevgi görmemiştim. Burada olduğum için inanılmaz heyecanlıyım." dedi.

JASIKEVICIUS İLE DAKİKA PLANI

Başantrenör Sarunas Jasikevicius ile yaptığı görüşmeye de değinen 33 yaşındaki basketbolcu artık daha kontrollü sürelerle sahada kalmak istediğini belirtti.

Larkin, "Hocamız bana maç başına 30 dakikanın üzerinde oynamaya alışık olduğumu söyledi. Ben ise artık 30 dakikadan fazla oynamak istemediğimi söyledim. Geniş ve kaliteli bir kadronun parçası olmak, daha kısa sürelerde çok daha verimli oynamamı sağlayacak." ifadelerini kullandı.